تصريحات موسيماني وزوجته تُعجل بالرحيل.. ماذا قال وما علاقة مانويل جوزيه ؟ فيديوجراف

لم تعد العلاقة بين المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني ، وجماهير النادي على ما يرام بعد خسارة النادي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ومطالبات الجمهور للمدير الفني بالرحيل بسبب سوء الأداء الذي يعاني منه الفريق.

تصريحات بيتسو موسيماني وزوجته

يبدو أن أصواتًا في مجلس إدارة النادي الأهلي وشركة الكرة، ترغب هي الاخرى في الإطاحة بالمدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي اتسمت تصريحاته تجاه الانتقادات الموجهة إليه بالحدة تجاه النادي والجماهير.

وللمزيد حول رحيل موسيماني عن النادي الأهلي وما علاقة مانويل جوزيه بالأمر شاهد الفيديوجراف التالي: