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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

صدى البلد

الطفلة سجدة.. بملامحها البريئة ودموعها المؤثرة أثارت طفلة حالة كبيرة من التعاطف بعد انتشار فيديو لها تقول فيه إنها تعرضت للتعذيب على يد والدتها، ثم الطرد من منزل عائلتها ليتبين بعد وقت قصير من انتشار الفيديو حقيقية ما ادّعته الطفلة التي ظهرت في فيديو مع بلوجر ومستخدمة لتطبيق «تيك توك» تدعى البلوجر جودي.

بداية قصة فيديو الطفلة سجدة

نشرت البلوجر «جودي» مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك» قالت فيه: «صباح الخير، يا ريت تشيروا الفيديو كتير، أم بلا رحمة وبلا قلب وبلا مشاعر.

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وللمزيد حول فيديو الطفلة سجدة وحقيقة تعذيب الطفلة سجدة على تيك توك وحقيقة ما ادعته البلوجر جودي شاهد الفيديوجراف التالي:

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