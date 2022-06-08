عدلي القيعي: كرة القدم تعيش حالة من الفوضى.. فيديوجراف

حل الكابتن عدلي القيعي مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي ، ضيفًا على برنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة «صدى البلد»، ليكشف العديد من الكواليس والأسرار داخل القلعة الحمراء.

تصريحات عدلي القيعي

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، لدينا كرة قدم تعيش حالة من الفوضى التي تقتل الإبداع، وكل اتحاد يأتي يضع شروط جديدة، ولا ينظرون لـ التعاقدات التي يقوم بها كل نادٍ.

وللمزيد حول حلقة عدلي القيعي مع أحمد موسى وماذا قال عن عبدالله السعيد ورمضان صبحي لاعبي النادي الأهلي السابقين شاهد الفيديوجراف التالي: