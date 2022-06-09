فولكس فاجن: لن نحول سيات لـ EV قبل انخفاض أسعار المواد الخام

يخطط الرؤساء في "سيات"، الشركة التابعة لمجموعة "فولكس فاجن" لمنح مستقبل للعلامة التجارية الإسبانية في عصر التحول الكهربائي السريع والمتزايد من خلال خفض تكاليف تطوير السيارات الكهربائية على مدى السنوات القادمة.

لم تطلق الشركة منتجًا جديدًا منذ سيات ليون هاتشباك في عام 2020 ، وعلى الرغم من أنها كانت تخطط لإطلاق El-Born باعتبارها هاتشباك كهربائية تعتمد في بنيتها الأساسية على فولكس فاجن ID 3 ، إلا أن تلك السيارة أصبحت بعد ذلك كوبرا بورن ومنذ ذلك الوقت أصبحت سيات لا تصدر أية تصريحات خاصة بمستقبلها خاصة في ظل انتقال كل الشركات إلى التحول التدريجي من سيارات الاحتراق الداخلي إلى سيارات الكهرباء، بينما شقيقتها "كوبرا" أعلنت أنها بالفعل على وشك التحول الكهربائي بحلول عام 2025.

وردا على سؤال من Autocar عن مستقبل سيات ، قال رئيس قسم البحث والتطوير في الشركة فيرنر تيتز: "إن سيارة سيات ليون هي بالفعل جديدة كليا وقد قمنا للتو بعمل حزمة ترقيات وتحديات لكلا من سيات إيبيزا وسيات أرونا. الآن حان الوقت لكوبرا وكذلك لكهربة كوبرا، في الوقت الحالي ، لا تزال التقنيات الكهربائية باهظة التكاليف إلى حد ما نعتقد أنه يتعين علينا التركيز على تزويد كوبرا بأسطول كهربائي ، وعندما تنخفض أسعار المكونات تكون البطاريات والمعدات أرخص عندها يمكننا مناقشة والتفكير في تحديث أسطول سيات".

أضاف تيتز أن علامة "كوبرا" التجارية لا يمكن أن تحل محل سيات تمامًا لأن الاثنين يستهدفان "نوعًا مختلفًا تمامًا من العملاء"، موضحا: "لدينا تداخل صغير جدًا بنسبة 10-15٪ بين عملاء سيات و كوبرا بينما الباقي عملاء جدد علينا تماما. أيضًا في مجموعة فولكس فاجن ، ليس لديك أي تداخل بين العلامات التجارية المختلفة لكل منها شخصيتها وجمهور محبيها، عملاء كوبرا مختلفون تمامًا عن سيات".