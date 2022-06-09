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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نوبور شارما .. مسؤولة هندية أغضبت مسلمي العالم بعد إساءتها للنبي محمد "فيديوجراف"

غضب عارم في البلدان
غضب عارم في البلدان الإسلامية بسبب الإساءة للنبي محمد

بسبب تصريحات نوبور شارما، تعيش الهند كابوسا دبلوماسيا خلال الفترة الحالية تصل لحد المقاطعة من قبل الدول الإسلامية، بسبب تغريدة وتعليقات مثيرة للجدل لهذه المسؤولة رفيعة المستوى من حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، أساءت خلالها للنبي محمد، فمن هي هذه السيدة سبب الأزمة؟ 

الإساءة للرسول

أغضبت تعليقات نوبور شارما التي أدلت بها خلال نقاش تلفزيوني، المسلمين في الهند، كما أغضبت أكثر من عشر دول إسلامية، بسبب إساءتها للنبي محمد والمسلمين.

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وللمزيد حول هاشتاج إلا رسول الله يا مودي تصريحات نوبور شارما والإساءة للنبي محمد التي أغضبت جموع المسلمين حول العالم شاهد الفيديوجراف التالي:

نوبور شارما إلا رسول الله الهند الإساءة للرسول الإساءة للنبي محمد

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