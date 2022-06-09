عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء الميرغنى: الفن ليس موهبة فقط ولكن نتاج ثقافة عالية

ضياء الميرغنى
ضياء الميرغنى

قال الفنان ضياء الميرغنى ، إن جذوره تعود لمحافظة المنيا وكان يقيم فى شبرا الخيمة وبعد وفاة والده صرح لوالدته برغبته فى دخول الوسط الفنى والتحق بمعهد الفنون المسرحية ، لافتا إلى أن الفن ليس موهبة فقط ولكن نتاج ثقافة فنية عالية للفنان .

وأضاف " الميرغنى " خلال استضافته ببرنامج كنوز الوطن مع الإعلامى أيمن عدلى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أنه حاز على المركز الأول فى قسم التمثيل والتحق كمعيد فى معهد الفنون المسرحية لمدة عام ثم التحق بوظيفة من القوى العاملة .

وتابع أن مسرح القطاع الخاص تهافت عليه بعد ذلك وكانت مستحقاته المادية مناسبة وجيدة لظروفه المعيشية وقتئذ ثم حصل على أول بطولة فى مسرح الدولة فى رواية ونالت إعجاب الجماهير واستكمل بعدها رحلته الفنية  .

ضياء الميرغني مسرح القطاع الخاص مسرح الدولة الوسط الفنى أيمن عدلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

عيب| مفيدة شيحة: عروس كفر الدوار فتحت هي وجوزها قناة على يوتيوب

المشدد 15 سنة لـ محمود شعبان في قضية الجيش الحر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

غير مضرب عن الطعام.. الداخلية تسلم النيابة العامة فيديوهات زنزانة علاء عبد الفتاح

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

زيزو.. إيهاب جلال يستقر على خليفة محمد صلاح بتشكيل المنتخب أمام إثيوبيا

ترشيحاتنا

أبو جبل وأفشة أساسيان.. إيهاب جلال يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

بوتين: أي دولة لا تضمن سيادتها فهي مستعمرة.. ويستحيل عزل روسيا

نفاد تذاكر ودية منتخب مصر وكوريا الجنوبية

خاف عليه.. ضبط أب كبل نجله المعاق بجنزير داخل غرفة بالجيزة

الأقوى في مصر | 50 شركة بـ قيم تسويقية 28.5 مليار دولار

النشرة الدينية| 25 مليون جنيه حصيلة مبيعات صكوك الأضاحي.. وأسماء الفائزين بمسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

فيديو

تصريحات موسيماني وزوجته تُعجل بالرحيل.. ماذا قال وما علاقة مانويل جوزيه ؟ فيديوجراف

كاميرا في الحمام.. القصة الكاملة لواقعة تصوير السيدات داخل مطعم بالساحل الشمالي

حزن في بورسعيد على الطفل مروان.. والده المدمن قتله لرفضه شراء مخدرات|فيديوجراف

كيف تتعامل مع درجات الحراره المرتفعه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ