ضياء الميرغنى: الفن ليس موهبة فقط ولكن نتاج ثقافة عالية

قال الفنان ضياء الميرغنى ، إن جذوره تعود لمحافظة المنيا وكان يقيم فى شبرا الخيمة وبعد وفاة والده صرح لوالدته برغبته فى دخول الوسط الفنى والتحق بمعهد الفنون المسرحية ، لافتا إلى أن الفن ليس موهبة فقط ولكن نتاج ثقافة فنية عالية للفنان .

وأضاف " الميرغنى " خلال استضافته ببرنامج كنوز الوطن مع الإعلامى أيمن عدلى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أنه حاز على المركز الأول فى قسم التمثيل والتحق كمعيد فى معهد الفنون المسرحية لمدة عام ثم التحق بوظيفة من القوى العاملة .

وتابع أن مسرح القطاع الخاص تهافت عليه بعد ذلك وكانت مستحقاته المادية مناسبة وجيدة لظروفه المعيشية وقتئذ ثم حصل على أول بطولة فى مسرح الدولة فى رواية ونالت إعجاب الجماهير واستكمل بعدها رحلته الفنية .