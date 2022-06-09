أنا لا أمزح.. أردوغان يحذر اليونان من تسليح جزر بحر إيجه

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان من تسليح جزر بحر إيجه، وطالبها بالالتزام بالمعاهدات الدولية.

وقال أردوغان: إنه "يتعين على اليونان التخلي عن الأحلام والتصريحات والأفعال التي ستؤدي إلى الندم".

وأضاف، موجها الحديث لأثينا: "تمالكوا أنفسكم.. أنا لا أمزح".

وانتقد سماح اليونان بإجراء تدريبات عسكرية بمشاركة الناتو ودولة ثالثة على الجزر التي لا تتمتع بصفة عسكرية.

وأكد أردوغان أن "مثل هذه الأفعال قد تقود لعواقب كارثية”.

وأضاف أن "تركيا لن تتوانى عن اتخاذ تدابير بموجب المعاهدات الدولية، دون أن يخوض في التفاصيل".

الجدير بالذكر أنه يحظر عسكرة الجزر اليونانية في شرق بحر إيجه بموجب معاهدتي لوزان لعام 1923 وباريس لعام 1947.