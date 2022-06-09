روسيا: لا اتفاق بشأن تصدير القمح والحبوب الأوكرانية

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن اتفاقًا مع تركيا بشأن تصدير شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لم يتم التوصل إليه بعد.

وتحاول تركيا التوسط في اتفاق روسي أوكراني لتخفيف أزمة الغذاء العالمية من خلال تأمين ممر آمن للحبوب العالقة في موانئ البحر الأسود.

وقوبلت جهود أنقرة بمقاومة من الجانبين.

وقالت أوكرانيا إن روسيا تفرض شروطا غير معقولة، لا سيما فيما يتعلق بدعوات موسكو لكييف لنزع الألغام في البحر الأسود.

في غضون ذلك، قال الكرملين إن الشحنات لن تتم إلا إذا تم رفع العقوبات.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، متحدثًا إلى جانب نظيره الروسي سيرجي لافروف، أمس، إن خطة الأمم المتحدة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية على طول ممر بحري “معقولة” وتتطلب مزيدًا من المحادثات مع موسكو وكييف لضمان المرور الآمن للسفن.