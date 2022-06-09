تقلل الاكتئاب.. تعرف على فوائد الشوكولاتة الداكنة

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد الشوكولاتة السوداء الداكنة.





من فوائد الشوكولاتة السوداء ما يلي :-

تحسين صحة الدماغ: فمركبات الفلافونولات المتوفرة في الشوكولاتة السوداء وبودرة الكاكاو، وغيرها من الأطعمة يُمكن أن تكون مُفيدة لوظائف الدماغ.





.تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية: أنّ الرجال الذين تناولوا كميّات أكبر من الشوكولاتة أو ما يُقارب الكوب منها أسبوعياً كان خطر إصابتهم بالسكتات الدماغيّة أقل بنسبة 17% مُقارنةً بالذين لم يتناولونها.





.تقليل الاكتئاب: فقد وُجد أنّ الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة السوداء قلّت احتماليّة إصابتهم بأعراض الاكتئاب بنسبة 70% مُقارنةً بالذين تناولوا الأنواع الأخرى من الشوكولاتة.





. تخفيف أعراض مرض باركنسون: حيث تُعدّ الشوكولاتة الداكنة من الأطعمة المُفيدة للأشخاص الذين يُعانون من مرض باركنسون، ولذلك فإنّهم يُنصحون بتناولها بشكل مُنتظم؛ إذ تحتوي على كميّات مُعتدلة من الكافيين، وتمتاز بخصائصها المُضادّة للأكسدة، ويُساهم الكافيين في الحفاظ على مُستويات هرمون الدوبامين في الدماغ لدى هؤلاء المرضى والذي يتسبّب المرض في تقليل مستوياته لديهم.





.تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر: أنّ مُستخلصات الكاكاو والشوكولاتة قد تُستخدم كمصادر طبيعيّة يُمكنها تعزيز صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبيّة التنكسيّة المُرتبطة بالسنّ مثل مرض ألزهايمر.





.تقليل ضغط الدم: وقد يعود ذلك لاحتواء الشوكولاتة السوداء على الفينولات التي تُقلّل ضغط الدم، كما أنّ الفلافونولات فيها تحفّز البطانة الغشائية في الشرايين لإنتاج أحادي أكسيد النيتروجين الذي يُساهم في تعزيز تدفّق الدم وتقليل الضغط.





.تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب: فقد تبيّن أنّ الأشخاص متوسّطي العمر والبالغين الذين يتناولون مقدار 100 غرامٍ من الشوكولاتة بشكلٍ يومي لديهم معدّلات أقلّ من خطر الإصابة بأمراض القلب.





.احتمالية تحسين مستويات السكر ووظائف الإنسولين في الدم: إذ إنّ تناوُل كميّاتٍ صحيّةٍ من الشوكولاتة الداكنة يُمكن أن يُحسّن أيضا لجلوكوز في الدم.