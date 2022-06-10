أثناء العطلة الصيفية .. وفاة شاب برازيلي بعد هجوم سمكة قرش عليه

أصيب شاب برازيلي مراهق في أماكن متفرقة في جسده أدت إلى نقله إلى المستشفى لأن الحالة كانت حرجة للغاية و ذلك بعد هجوم سمكة قرش عليه أثناء قضاء العطلة الصيفية على شاطئ بيدادي البرتغالي .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شاب بالغ من العمر 17 عاما، فقد حياته أثناء قضاؤه عطلته الصيفية، و ذلك بعد هجوم سمكة قرش تدعى " النمر"، و معروف أنها شرسة للغاية .



تمكنت السمكة من الوصول إلى مكان قريب من الأاماكن التي يصبح فيها الإنسان، و لسوء حظ ذلك الشاب تمكنت من الوصول إلفى قدميه و من ثم إلى الجزء العلوي من الفخذين الذي طال أماكن حساسه في جسده .



تمكن فريق الإنقاذ على الشاطئ من إخراج الشاب و إنقاذه من سمكة القرش، و لكن كانت حالته حرجة للغاية و حينما وصل إلى المستشفى سريعا لم يتمكن الاطباء من إسعافه لأن الإصابات كانت بالغة الخطورة و في أماكن حساسة لذلم فشل الأطباء .



جدير بالذكر أن الشاب توفى في المستشفى عقب نقله، و في التقرير الطبي للشاب الذي تم تسليمه لأسرته، فإن سمكة القرش قطعت أوتار قدميه و طالت الجروح أماكن حساسه في العضو التناسلي مما تسبب في الوفاة سريعا .