صياد فرنسي يصمم غواصة على شكل سمكة قرش ليغوص بها في الماء

يتطلب الأمر شجاعة كبيرة للغوص في قفص مع أسماك القرش البيضاء الكبيرة، ولكن محاولة خداعها هو في الأساس نزعة انتحارية من الدرجة الأولى، هذا هو ما فعله مخترع فرنسي شجاع عندما صنع أول غواصة كبيرة لسمك القرش الأبيض في العالم.

في عام 2004، طُلب من عالم المحيطات فابيان كوستو أن يصنع فيلمًا وثائقيًا جديدًا عن سمك القرش، وقتها ألقى الضوء على فكرة مرعبة وهي تصميم غواصة على شكل سمكة قرش، وقد أخذ فكرته من فيلم كاريكاتوري “تان تان”.

في حديثه لصحيفة “نيويورك تايمز” في ذلك الوقت، قال: “عندما فكرت في ذلك مرة أخرى، اعتقدت أنها فكرة جيدة حقًا، أردت تصوير أسماك القرش هذه بدون أي منبهات اصطناعية”.

وأكمل: "عادة يتأثر سلوك أسماك القرش بمحاولات مراقبتهم، حيث تؤدي أقفاص الصيد وصيد القرش إلى تصوير أسماك القرش العدوانية ذات الفم المفتوح التي لا تمثل سلوكها الطبيعي".

بدأ فابيان في جعل حلمه حقيقة واقعة وصمم غواصة مخيفة حقًا أطلق عليها اسم تروي، لم يهتم أي اهتمام بالتفاصيل حول تروي حتى على جلده الذي تم قطعه بالرمل والزجاج للحصول على نسيج خشن لجلد سمك القرش.

بقياس طوله 14 قدمًا ووزن 1200 رطل، بدا القرش المصنوع من الألياف الزجاجية مرعبًا حقًا وتم تجريبه بشكل ملحوظ من الداخل، وكان داخل بطن الوحش، تمكن كوستومن ضبط معدات الغوص الكاملة من التحكم في تحركات تروي والانزلاق بين أخطر القتلة في المحيط.

بعد بعض اللحظات من نزول تروي إلى الماء، عندما انزعجت أسماك القرش من مشهده، ولكن سرعان ما تأقلموا مع وجوده.

تماشياً مع كيفية تصرف أسماك القرش حول بعضها البعض، بقيت أسماك القرش البيضاء الضخمة على بعد حوالي 8 أمتار من تروي في جميع الأوقات وتجنبتها إذا كانت طرقها متطابقة.

نظرًا للحجم الهائل لـ تروي، يُعتقد أن أسماك القرش كانت تنظر إلى الغواصة على أنها سمك قرش أبيض أنثى مهيمنة، مما يعني أنها كانت خائفة على الأرجح من التفاعل معها.

بينما كان كوستو داخل تروي، كان قادرًا على رؤية ما كان أمامه بكاميرا تغذي فيديو مباشرًا في شاشة أمامه، ويدعي أن اللقطات التي حصل عليها الفريق أظهرت للعالم لأول مرة أن أسماك القرش البيضاء العظيمة لم تكن آلات القتل التي لا ترحم كما تم تصويرها.

