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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الأمريكيون أسوأ العمال.. إيلون ماسك يشيد بـ الصينين الكادحين

صدى البلد

انتقد إيلون ماسك أخلاقيات العمل في أمريكا  ووصفها بالسيئة وأشاد بالموظفين الصينيين الكادحين الذين يقيمون في المصنع، ووصفهم بأنهم أكثر نشاطًا، قائلًا: "يحرقون الزيت في الثالثة صباحًا".

قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، الذي كان ينام ذات مرة في أرض مصنعه في "فريمونت" أثناء إنتاج السيارة Model 3 للشركة ، إن الأمريكيين "يحاولون تجنب الذهاب إلى العمل على الإطلاق '' مقارنة بنظرائهم الصينيين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، قال ماسك: "أعتقد أنه ستكون هناك بعض الشركات القوية للغاية القادمة من الصين، وهناك الكثير من الموهوبين الفائقين الذين يعملون بجد في الصين ممن يؤمنون بقوة بالتصنيع".

وأكمل:"بينما في أمريكا ، يحاول الناس تجنب الذهاب إلى العمل على الإطلاق"، ففي الشهر الماضي ، تم إجبار الموظفين بـ شركة تسلا  في شنجهاي على النوم في العمل عندما استؤنف الإنتاج بعد توقف دام ثلاثة أسابيع ، وفقًا لـ بلومبرج.

بدأ المصنع العمل كنظام حلقة مغلقة لتجنب المزيد من عمليات الإغلاق التي تسببها سياسة الصين الصارمة لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".


وأعطي العمال أدوات نوم وفراش وجزءا من أرضية المصنع للنوم عليه، وتم توفير طعام بحوالي 63 دولارًا في اليوم لكل موظف ، لكن كان من المتوقع أن يعملوا 12 ساعة في اليوم ، مع يوم عطلة واحد كل ستة أيام.

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قبل فرض التدابير المؤقتة ، ورد أن الموظفين عملوا في نوبات مدتها ثماني ساعات مع أربعة أيام وأربعة أيام راحة، وفي العام الماضي ، قال أغنى رجل في العالم ، إنه ينام ست ساعات فقط كل ليلة بينما كان يتلاعب بمحفظته التي تضم أعمالاً بمليارات الدولارات.

قال ماسك لمقدم البث جو روجان: 'إنني أعمل كثيرًا، في العادة ، سأكون في اجتماعات العمل حتى الساعة الواحدة أو الثانية صباحًا"، وأضاف "حاولت أن أنام أقل ، ولكن الإنتاجية الكلية انخفضت بعد ذلك، لا أجد نفسي أرغب في النوم أكثر من ست ساعات".

 

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