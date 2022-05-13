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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروس توقف حفل زفافها لنسيانها فستان الفرح.. فيديو

صدى البلد

صدمت العروس ضيوفها عندما طلبت إيقاف حفل زفافها مؤقتًا بعد أن اكتشفت أنها تعاني من خلل في فستان الزفاف الذي كانت ترتديه خلال الحفل،.

أدركت مقدمة محتوى على "تيك توك" والعروسة حديثًا "بيكي جيفريز" (jetsetbecks) أن نصف فستان زفافها كان مفقودًا قبل أن تكون على وشك تبادل الوعود.

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في الفيديو، الذي حصد أكثر من 28.4 مليون مشاهدة ، قالت "توقف لحظة"، قبل أن توضح أنها في مشكلة كبيرة بسبب فستان زفافها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تحدثت إلى ضيوفها ، قالت: "لقد أدركت للتو عندما وصلت إلى نهاية الممر أنني أفتقد نصف فستان زفافي ، ربما يمكنني ارتدائه الآن؟".

وفي تعليقها على اللحظة التي تسببت في حالة من الذعر بين ضيوفها ، كتبت: "لقد أدركت أنني في منتصف حفل زفافي قد ارتكبت خطأ فادحًا".

كان مستخدمو TikTok في حالة هستيرية من النظرة المليئة بالذعر على وجه العريس ، حيث قال أحد المستخدمين:"'أظن أن قلب العريس توقف للحظة ؟!".

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وهرعت امرأة بعد ذلك إلى العروس لإضافة القطعة المفقودة من تنورتها قبل استئناف حفل الزفاف، تاركة الناس يتساءلون كيف لم يلاحظ حفل الزفاف الخطأ مسبقًا.


وقالت العروس أنها لم يكن لديها وصيفات الشرف لتوجيهها خلال الحفل، وتم نقل صديقاتها إلى مقاعدهن فور وصولهن، وأوضحت: "لم يكن لدي وصيفات الشرف! عندما وصلت إلى حفل الزفاف ، سارعت منظمتنا إلى الجلوس وحدثت كل هذه الأمور في لمح البصر".

https://www.tiktok.com/@jetsetbecks/video/7094252391272320258?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7097126235624769030

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