تمساح متوحش يقتل طفلا ببشاعة والأهالي يثأرون في كينيا

استجمع أهل قرية قواهم على أن تتخلص من الوحش الذي يعيش بينهم ويقتل أولادهم أمام أعينهم بكل شراسة،فقد تخلص اهل القرية من التمساح الوحشي الذي يبلغ طوله 17 قدما وذلك بعد ضرب طفل صغير حتى الموت.

كان الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات يزور بحيرة في كينيا مع أسرته عندما اختطفه الزاحف العملاق أمام والدته التي لا حول لها ولا قوة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تجمع أفراد من عائلة وجيران الأسرة الثكلى في شرق أسيمبو في راريدا ، مقاطعة سيايا ، للقبض على التمساح الوحشي والتخلص منه ومن مصائبه التي لا يسلم أهل القرية منها.

أثبتت المصيدة نجاحها عندما سقط الوحش من شاطئ بحيرة فيكتوريا في رالايو ، وقام السكان باختراق جسده بوحشية بالفؤوس ، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.

كان الصبي الصغير المتوفي واحدًا من ثلاثة أطفال رافقوا والدتهم إلى البحيرة لجلب الماء عندما انجرف التمساح إلى الشاطئ وسحب الطفل إلى الداخل وبدأ في ضربه حتى الموت.



وفي أغسطس 2020 ، هاجم تمساح امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا على نفس الشاطئ - ونصب فخاخ مماثلة للقبض على الزواحف.