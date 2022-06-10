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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تشن ضربات جوية على جنوب العاصمة السورية دمشق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وكالة أنباء سوريا "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن إسرائيل شنت عدة ضربات جوية على مواقع عدة جنوب العاصمة دمشق.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن القصف أدى إلى إصابة مدني واحد وبعض الخسائر المادية.

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وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع السورية قبل يومين أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عدة صواريخ سورية استهدفت نقاطا في ريف دمشق الجنوبي.

وقبل أسابيع أعلنت الوزارة مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم إسرائيلي انطلق من مرتفعات الجولان، واستهدف بعض النقاط جنوبي العاصمة دمشق، وتسبب أيضا في بعض الخسائر المادية.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ"حزب الله" اللبناني.

ونادرًا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
 

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