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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الأنصار بطيبة الجديدة

صدى البلد

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر عن افتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها وهو مسجد الأنصار بمدينة طيبة الجديدة.


وأناب الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل المديرية، لحضور حفل الافتتاح واعتلاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة والتى كانت بعنوان الدين والإنسان.

 وبين فيها وكيل المديرية أن رسالة الإسلام هى رساله عامة وعالمية جاءت للناس كافة وان كل النداءات الإيمانية القرآنية الهدف منها سعادة  الإنسان فى دنياه وآخرته.  

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حضر حفل الافتتاح الشيخ على صديق أمير مدير إدارة أوقاف الزينية والشيخ علاء محمد إبراهيم رئيس قسم المساجد بإدارة أوقاف الزينية والمواطنين المحترمين وكان قارئ الجمعه الشيخ اسامة الرزيقى  .

 

يأتى ذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه  وزير الأوقاف رئيس  المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

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الأوقاف محافظة الاقصر وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة اوقاف الاقصر وكيل وزارة الأوقاف اليوم الجمعة

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