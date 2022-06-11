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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

11 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

الابراج
الابراج

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة ممتازة ترتفع المعنويات وتشعر بالانتعاش وتعبر عن نفسك بطريقة سلسة وتتاح أمامك فرص استثنائية للتعبير عن الذات تنطلق واثقا مندفعا منفتحا على الأوساط المهمة والبراقة فترة استثنائية لإنهاء الأعمال الصعبة.

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 10 يونيو 2022

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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11/6/2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي


مولود اليوم 11 حزيران (يونيو) من برج الجوزاء


من صفات التى تميز وتعيب مولود اليوم من برج الجوزاء فى ذات الوقت هو أنه لا يوجد لديه حب التملك ولكن ذلك يؤثر على علاقته بزوجته لأنه لا يشعر بالغيرة تجاهها مما يجعلها تشعر أنها لا قيمة لها فى حياته، كما أن صفات الأبراج تقول عن رجل برج الجوزاء انه يكره ملاحقة الفرص وينتظر أن تأتي له فرص النجاح مما يؤثر بعض الشيء على حياته العملية.

حظك اليوم الأبراج العذراء توقعات الجوزاء ​​​​​​​health

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