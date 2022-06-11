11 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة ممتازة ترتفع المعنويات وتشعر بالانتعاش وتعبر عن نفسك بطريقة سلسة وتتاح أمامك فرص استثنائية للتعبير عن الذات تنطلق واثقا مندفعا منفتحا على الأوساط المهمة والبراقة فترة استثنائية لإنهاء الأعمال الصعبة.



مولود اليوم 11 حزيران (يونيو) من برج الجوزاء



من صفات التى تميز وتعيب مولود اليوم من برج الجوزاء فى ذات الوقت هو أنه لا يوجد لديه حب التملك ولكن ذلك يؤثر على علاقته بزوجته لأنه لا يشعر بالغيرة تجاهها مما يجعلها تشعر أنها لا قيمة لها فى حياته، كما أن صفات الأبراج تقول عن رجل برج الجوزاء انه يكره ملاحقة الفرص وينتظر أن تأتي له فرص النجاح مما يؤثر بعض الشيء على حياته العملية.