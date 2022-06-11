توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11/6/2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج اليوم السبت 11/6/2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.



#الحمل



مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن علاقة مهنية تشوبها بعض الأخطار والمخالفات القانونية، احذر المشكلات وتجنب الممنوعات لئلا تولد المتاعب.

عاطفياً: حاول قدر المستطاع أن تتجنّب الخلافات والتعامل بعدائية والكلام الجارح مع الشريك، فهي يمكن أن تهدّد العلاقة الجديدة وتعود بك إلى الوراء.

صحياً: الأجواء المريحة متوافرة ومساعدة للقيام بأي نشاط ينعكس إيجاباً على صحتك.



#الثور



مهنياً: تثير اليوم مسألة مالية للنقاش، تشعر بعدم الاستقرار في العمل، ومع ذلك تجد أن هدفك يتحقق وفق رغبتك.

عاطفياً: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات، فقد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي.

صحياً: قاوم الإغراءت التي يحاول الآخرون إيقاعك فيها فهم على ما يبدو غير مهتمين بصحتهم.



#الجوزاء



مهنياً: تكون اليوم على موعد مع عملية إبداع ويحالفك الحظ، وتؤدي دوراً مهماً في جمع الشمل أو التخفيف من أعباء بعض الزملاء.

عاطفياً: يمكن أن يخف الوهج العاطفي اليوم من دون أن تعرف السبب، ولكن سرعان ما تتبدّد المخاوف والمشاعر السلبية.

صحياً: فنجان يانسون أو زنجبيل أو شاي أخضر مساء ولو في الصيف يريح معدتك ويساعدك على النوم.



#السرطان



مهنياً: يوم نشيط يساعدك ويجعلك تتحلى بجرأة المبادرة والاقدام على عمل استثنائي يساهم في تطوير اعمالك يوم جيد للتواصل للزيارات للنقاشات والمفاوضات.

عاطفياً: لا تستعجل الأمور وكن صبوراً في الناحية العاطفية، قريباً تحقق أمنيتك وترتبط رسمياً وسط احتفال يحضره عدد كبير من المدعوين.

صحياً: لا تستسلم أمام البدانة ولا أمام كل ما يغريك على تناول الطعام الذي يضرّ صحتك.



#الاسد



مهنياً: تختبر تجارب قاسية جداً بحيث يكون اليوم فارغاً من الحصانة ومخيّباً للآمال، وتكون متوتراً على غير عادتك ولا تحسن الاختيار.

عاطفياً: تنطلق في عدة اتجاهات مع الشريك، وتسوّي أمورك العاطفية، وتنهمك بقضية معينة، وتبذل جهداً كبيراً لإنجاحها.

صحياً: إذا أردت المحافظة على صحة سليمة وجسم رشيق، عليك بمخطط رياضي لبقية هذاالموسم.



#العذراء



مهنياً: يكون هذا اليوم مؤشراً مهماً إلى إيجابيات بالنسبة إلى بعض المشاريع، وتنجز إحداها أسرع مما كنت تتوقع.

عاطفياً: حافظ على سرية مشاعرك تجاه الشريك، واقبل كل ما يحدث أو يصيبك من دون اعتراض أو تذمر إذا استطعت ذلك.

صحياً: تدفعك الانفعالات نحو الهاوية، فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك الصحي للخطر.

#الميزان



مهنياً: تكون هذا اليوم على موعد مع مسار جديد، ويوحي الجو المهني العام بتُقدم كبير في العمل وبتحقيق خطوة ناجحة جداً.

عاطفياً: إمنح الحبيب فرصة جديدة لتنجح علاقتك به على أمل أن تسير الأمور لاحقاً على خير ما يرام.

صحياً: ممارسة تمارين رياضية خفيفة غير مرة في الأسبوع تعود بالفائدة على وضعك الصحي.



#العقرب



مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن التخلص من مخطط خطير كان في طريقه إليك لتورطك في مشاكل صعبة، وتكون حكيماً في مواقفك كثيراً.

عاطفياً: تستقبل شريكاً جديداً في دائرة علاقاتك العاطفية، لكن الحب القديم يبقى مشتعلاً ويكون تأثيره كبيراً فيك.

صحياً: يستحسن أن تبقى بعيداً عن بعض الاعتراضات التي تستفز مشاعرك وأعصابك.



#القوس

مهنياً: الموضع المهني المتأزم اليوم يمكن أن يجعلك حائراً أمام أحد الخيارات، وربما تواجه بعض التأخير والتأجيل.

عاطفياً: انشغال الحبيب هذا اليوم لا يعني أنه لا يحبك، وعليك أن تقدر ظروفه ومشاعره.

صحياً: لا تقدم على الخطوات الناقصة صحياً، بل ادرسها جيداً حتى لو اضطررت إلى الاستعانة بأصحاب الاختصاص.



#الجدي



مهنياً: يحملك هذا اليوم أعمالاً إضافية ومسؤوليات مرهقة، وخصوصاً إذا كنت تبحث عن الفرص المناسبة للتقدم في العمل.

عاطفياً: تجد نفسك اليوم حائراً في بعض القرارات الشخصية الحاسمة، لا بأس إذا استعنت بالشريك لئلا تقع في الخطأ.

صحياً: إبتعد عن المأكولات الغنية بالمكونات المسبّبة للسمنة أو لبعض الأمراض المزمنة مثل السكري وغيره.



#الدلو



مهنياً: تلتبس عليك بعض الأمور المتعلقة بحساباتك المصرفية، وتفاجأ بخسائر غير متوقعة في المجال العقاري والبورصة.

عاطفياً: تراودك فكرة عدم الارتباط عاطفياً مخافة أن لا تكون قادراً على الوفاء بالتزاماتك، وخصوصاً أن حياتك المهنية تستغرق الكثير من وقتك.

صحياً: أنت صاحب نخوة فلا تعدم أي طريقة لترفه عن نفسك وتبعد عنك هموم العمل.



#الحوت



مهنياً: تعيش يوما مائيا بامتياز مع انتقال القمر الى العقرب الذي يتحدث عن عمل من دون تحمل أي مسؤولية، ولكنك تبرع في كل ما تقدم عليه.

عاطفياً: تجنب الخلافات المستجدة والكلمات الحادّة، وإذا كنت عازباً فهذا اليوم رائع لتلبية الدعوات، فلا تكن متحفّظاً.

صحياً: تدرك جيداً أن إهمال وضعك الصحي تترتب عليه نتائج سلبية، فتحاول تغيير نمطك الغذائي.