يفضل الكثير من الأشخاص تناول مخبوزات بالجبنة فهي تعتبر وجبة خفيفة تناسب الفطار والعشاء، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل مخبوزات بالجبنة .

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة



مكونات المخبوزات بالجبنة

كيلو دقيق

نصف كوب زيت

نصف كوب قشطة

ملعقة صغيرة بكينج بودر

ماء أو لبن دافئ للعجن

جبنة للحشو

ملعقة كبيرة من اليانسون

ربع كوب من اللبن البودرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

٣ م ك خميرة





طريقة تحضير مخبوزات بالجبنة



نقوم بوضع الزيت مع القشطة وتسخينه على النار

ينخل الدقيق ونضيف اليه المكونات الجافة والينسون

نضع خليط السمن والقشطة الدقيق ونبدأ بالعجن جيدا

نقوم بتقسيم العجين إلى شكل كور صغيرة الحجم

نفرد كل كرة بمفردها على هيئة دائرة ونضع في وسطها حشوه جبنة

نقفل الدائرة على الجبنة ثم نكورها مرة أخرى مع رصها في صينية الخبز على ورق الزبدة مع تركها حتى تخمر لمدة ساعة

بعد ان تخمير ندهن الوجه بخليط البيض مع اللبن ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى يتم النضج وتقدم ساخنة.