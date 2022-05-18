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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مخبوزات إيطالية.. طريقة عمل فطائر مالحة محشية بالمشروم

طريقة عمل فطائر مالحة
طريقة عمل فطائر مالحة محشية بالمشروم

تعتبر طريقة عمل فطائر مالحة محشية بالمشروم من المقبلات والمخبوزات الإيطالية، ويمكن تحضيرها على وجبة العشاء بخطوات سريعة ولذيذة، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال والكبار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل فطائر مالحة محشية بالمشروم، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الإيطالي، وهي وصفة سهلى وسريعة يمكن تحضيرها في أقل من 50 دقيقة، وتكفي مكونات هذه الوصفة لحوالي 12 شخص.
 

 

طريقة عمل فطائر مالحة محشية بالمشروم
 

طريقة عمل فطائر مالحة محشية بالمشروم


مقادير طريقة عمل فطائر مالحة محشية بالمشروم :
2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة بصل أخضر مقطع

2 كوب مشروم طازج مقطع

ملعقة صغيرة زعتر طازج

ملعقة صغيرة إكليل الجبل

2/1 ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

2/1 كوب كريمة

3 ملاعق كبيرة جبنة موزاريلا

عجينة بات بريزي

بيضة مخفوقة

 

طريقة عمل فطائر مالحة محشية بالمشروم :
- سخن الفرن حتى درجة حرارة 350 درجة مئوية ثم افرشي صينية الخبز بورقة برشمان.
- ذوبي الزبدة مع زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة-عالية. أضيفي الكراث المفروم واطهيه حتى تفوح رائحته، حوالي دقيقة. أضيفي المشروم، الروزماري، الزعتر، الملح والفلفل واطهيه حتى ينضج المشروم حوالي لمدة 8 دقائق.
- أضيفي الكريمة واطهي المزيج على نار خفيفة لمدة 30 ثانية تقريباً (لا تتركي الخليط يغلي)، ثم ارفعي المقلاة عن النار.
- أضيفي الجبن المبشور واستمري في الخلط، اتركي الخليط يصل إلى درجة حرارة الغرفة.
- على سطح مرشوش قليلاً بالدقيق أو قرص المعجنات، افردي قرص واحد من العجين بسمك حوالي ⅛ بوصة.
- باستخدام قطاعة الكوكيز، قطعي العجين إلى شرائح دائرية، أعيدي فرد العجين حسب الحاجة.
- ضعي شريحة من العجين على صينية الكوكيز المحضرة، استخدمي ملعقة قياس واملئي ملعقتين من الحشو.
- ضعي شريحة أخرى من العجين فوقها، مع الضغط برفق على الشريحتين معاً.
- كرري الخطوات مع العجين المتبقي والحشو حتى تنفذ كمية العجين والحشو.
- ادهني وجه الفطائر المحشوة والحواف بمزيج البيض المخفوق.
- اخبزيها لمدة 25 دقيقة أو حتى تصبح لونها ذهبياً داكناً. و قدمي الفطائر وهي ساخنة.

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