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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات إيطالية.. طريقة عمل فطائر القرنبيط

طريقة عمل فطائر القرنبيط
طريقة عمل فطائر القرنبيط

تعتبر طريقة عمل فطائر القرنبيط من المقبلات العالمية وهي مقتبسة من الأكلات الإيطالية، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الكبار والأطفال.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل فطائر القرنبيط، وهي وصفة سهلة وسريعة، فهي تستغرق وقت أقل من 30 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لشخصين، وهي مشبعة ومفيدة ايضا، ولإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..


 

طريقة عمل فطائر القرنبيط

 

طريقة عمل فطائر القرنبيط


مقادير طريقة عمل فطائر القرنبيط :
1 رأس قرنبيط كبير، مقسمة إلى زهيرات (حوالي 5 - 6 أكواب)
3 بيض كبير
1 كوب فتات خبز إيطالي
2 ملعقة كبيرة جبن كريمي مخفوق
1 كوب جبن مبشور (أي نوع)
1 ملعقة كبيرة بودرة بصل
½ ملعقة كبيرة بودرة الثوم
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة كبيرة أعشاب مفرومة (ثوم معمر)
1 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم
الملح والفلفل حسب الذوق
2 ملعقة كبيرة قطع مارتديلا صغيرة (اختياري)


صلصة التزاتزيكي الكريمية :
1 عبوة زبادي يوناني عادي
2 ملعقة كبيرة جبن كريمي بالثوم المعمر
1 ملعقة كبيرة شبت طازج
1 فص ثوم مفروم
1 خيار متوسط، مقطع مكعبات


طريقة عمل فطائر القرنبيط :
- يمكن طهي القرنبيط على البخار أو سلقه أو بالمايكرويف حتى تصبح لينة ويسهل هرسها، ونقوم بتصفيته  من السائل ونقله إلى وعاء كبير.
- تضاف باقي المكونات ويخلط المزيج جيداً، ونسكب الزيت في قاع مقلاة حتى يغطيها ثم نقوم بتسخين على نار متوسطة.
- بإستخدام ملعقة كبيرة من المزيج نقوم بتشكيلها على هيئة فطائر بيديك أو بدلاً من ذلك، ونقوم بإسقاط ملعقة من مزيج القرنبيط في المقلاة، ونفردها بالملعقة.
- نقوم بظهي الفطائر حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً، حوالي لمدة 2 - 3 دقائق لكل جانب، ونقوم بقلي الفطائر إلى صحن حتي نتنهي من الكمية كاملة .
- ملاحظة: يفضل عمل فطائر بحجم صغير، فهي تطهى بشكل أسرع وأسهل في قلبها دون أن تتفتت.
- تقدم فطائر القرنبيط كما هي، مع الكريما الحامضة أو مع صلصة التزاتزيكي الكريمية السهلة.
- لعمل الصلصة: نخلط جميع مكوناتها معاً.

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