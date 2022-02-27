جديدة وشهية.. طريقة تحضير فطائر الشبت

فطائر الشبت من المخبوزات المميزة وغير التقليدية، ويمكن تحضير فطائر الشبت في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.
وإليك طريقة تحضير فطائر الشبت بالخطوات.
مقادير فطائر الشبت:
نص كوب زبادى
نص كوب زيت
بيضة
نصف حزمة شبت
2 معلقة صغيرة بيكنج بودر
نصف معلقة صغيرة ملح
3 ونصف كوب دقيق
للتزيين:
صفار بيض
طريقة تحضير فطائر الشبت:
1- اخلطي الزبادي مع البيضة والزيت والشبت والبيكينج باودر والملح
2- ضيفي الدقيق تدريجيًا مع استمرار العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة
3- اتركي العجينة لترتاح
4- شكلي العجينة على شكل كور وتترك لترتاح مرة أخرى
5- ثم تدهن بصفار البيض وتوضع في صينية فرن مبطن بورق زبدة وتخبز على درجة حرارة 180.