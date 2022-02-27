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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة الاحتفال بالإسراء والمعراج.. طريقة عمل دجاج محشي بالفريك

دجاج بالفريك
دجاج بالفريك

يحتفل المسلمون اليوم بليلة الإسراء والمعراج والتي يقدم بها العديد من الأكلات مثل الديك الرومي أو الدجاج المحشي بالفريك وإليكم الطريقة:

 

دجاج محشي فريك 

المقادير :-
دجاجة 
(التتبيلة)
٢بصل مبشور
زيت نباتي
نصف م ص حبهان بودر
ملعقة صغيرة قرفة بودر
ملعقة صغيرة كبابة صيني
رشة قرنفل بودر
رشة جوزة الطيب 
ملح
فلفل أسود
(الحشوة)
كوب ونصف فريك
بصلة مفرومة
٢كوب مرقة
سمنة جنة
٢ورق لاورا
٢فص مستكة
م ص قرفة بودر
ربع م ص حبهان بودر
م ص كزبرة جافة
م ص كبابة صيني
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
(للأرضية)
٤بصل 
٢فلفل رومي 

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طريقة التحضير :-
يفتح ما بين جلد الدجاجة واللحم بهدوء للحفاظ على الجلد سليم بدون أي قطع ثم تخلط كل مكونات التتبيلة وتفرك جيداً باليد وتتبل الدجاجة جيداً من الداخل والخارج وتحت الجلد ثم تحشى تحت الجلد وداخل تجويف الدجاجة بالفريك وتربط أرجل الدجاجة بالخيط الدوبارة للحفاظ على الحشوة داخل الدجاجة وتحفظ في الفريزر بمدة صلاحية ٣ شهور وعند التسوية ترفع الدجاجة من الفريزر وتترك حتى تفك تماماً وتفقد أي برودة قبل الطهي ثم في صينية فرن يوضع القليل من الزيت ثم توضع شرائح البصل والفلفل الرومي ثم توضع الدجاجة وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 وتترك حتى تنضج وتحمر وتقدم بالهنا والشفا 
(لعمل الحشوة)
في حلة على النار توضع السمنة والمستكة ويشوح بها البصل حتى يذبل ثم تضاف كل التوابل وتشوح سريعاً مع البصل ثم يضاف الفريك ويقلب مع الخليط ويسقى الفريك بالمرقة ويترك على النار حتى ينضج بنسبة ٥٠% ويترك حتى يبرد تماماً قبل الاستخدام في الحشو

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