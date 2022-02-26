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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات لبنانية.. طريقة عمل دجاج بالعسل

طريقة عمل دجاج بالعسل
طريقة عمل دجاج بالعسل

تعتبر طريقة عمل دجاج بالعسل  أحد الأكلات اللبنانية الشهيرة، وتعتبر من الأكلات السريعة والسهلة ، وهى شهية ولذيذة يحبها الجميع ، ويمكنك تناولها مع اكلات متنوعة مثل الباستا أو أى معجنات .

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وقدم الشيف عماد عراوي طريقة عمل دجاج بالعسل وهي مقتبية من وصفات المطبخ اللبناني، ويمكن تحضيرها في خطوات بسيطة وسهلة ان انها وصفة لا تستغرق سوى ساعة واحدة لتكون جاهزة، وتكفي لحوالى فردين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في ااسطور التالية.. 

 

طريقة عمل دجاج بالعسل

طريقة عمل دجاج بالعسل


مقادير طريقة عمل دجاج بالعسل :
تتبيلة الدجاج لصلصة الدجاج
صدر دجاج
ملعقة طعام بصل مفروم ناعم
2 ملعقة طعام زيت السمسم
2 قطعة زنجبيل مفروم
رشة زنجبيل
2 ملعقة طعام زيت السمسم
رشة ملح
4 ملاعق طعام صويا قليلة الدسم
رشة بابريكا
نصف كوب ماء فاتر
رشة ثوم بودر
4 ملعقة طعام عسل
ملعقة طعام نشاء
رشة ثوم بودرة
رشة ملح
رشة بابريكا
رشة زنجبيل
رشة سمسم
ربع كوب مرقة دجاج

 


طريقة عمل دجاج بالعسل :
- فى البداية يوضع زيت السمسم في مقلاة، ونقوم برش ملح وبابريكا وثوم بودرة علي الدجاج، ثم نضع علي الزيت ونقوم بتغطية المقلاه ونتركهم على نار هادئة .
- بالنسبة للصلصة نقوم بفرم الزنجبيل، ونضع زيت السمسم في مقلاة أخري، ونضع بها البصل مع الزنجبيل ثم الصويا ونخففها بالماء
- نضع العسل والنشاء المذوب في الماء ونقلبها جيدا
-ونقوم بإضافة الثوم البودرة والزنجبيل ورشة ملح قليلة، ونتركهم يغلون
- ونقوم بإضافة مرقة الدجاج بكمية قليلة علي الدجاج. 

_ ونضع صدر الدجاج في الصلصة، ثم نقدم دجاج بالعسل في طبق التقديم، ونزينها بالسمسم والبصل .

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