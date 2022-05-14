أكلات سورية مشهورة .. طريقة عمل الكيش بالبروكلي

تعتبر طريقة عمل الكيش بالبروكلي هي واحدة من وصفات المطبخ السوري، وهي تتميز بكونها مفيدة ومغذية، إذا أردت أن تتفنن تحضير الكيش، ربما تحتاج إلى التعرف على طريقة عمل الكيش بالبروكلي في السطور التالية..



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الكيش بالبروكلي وهي أحد الأكلات السورية، وهي وصفة سهلة وسريعة التحضير ويمكن تقديمها في أل من 40 ديقة، وهي وصفة تكفي لحوالي 8 أشخاص لذا فهي مشبعة وشهية .





طريقة عمل الكيش بالبروكلي

طريقة عمل الكيش بالبروكلي



مقادير طريقة عمل الكيش بالبروكلي :



مقادير العجين :

250 غ دقيق

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة سكر

125 غ زبدة

بيضة



مقادير الحشو :

200 غ بروكلي

200 غ قرنبيط

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل حسب الرغبة

4 بيضات

بصلة وسط مقطعة قطع صغيرة

3 ملاعق كبيرة قشدة

3 ملاعق كبيرة حليب

القليل من البقسماط المطحون



طريقة عمل الكيش بالبروكلي :



لعمل العجين :

- في وعاء عميق غربلي الدقيق.

- اخلطي الدقيق مع الملح والسكر.

- قطعي الزبدة مكعبات ثم ضيفيه بالوعاء.

- اخلطي الكل معاً بأصابعك حتى تحصلين على قوام عجين مرمل.

- اتركي الخليط جانباً لمدة 5 دقائق.

- رشي سطح طاولة مستوى بالدقيق.

- افردي العجين على السطح المرشوش.

- قومي بالعجن لمدة دقيقتين.

- افردي العجين بالنشابة.

- اقلبي العجين على الجهة الأخرى وافرديها بالنشابة مرة ثانية.

- ضعي العجين في صينية.

- ادخلي العجين الفرن الساخن لمدة 5 دقائق.

- احضري قالب عمل الكيش.

- ضعي العجين في القالب مع الحرص على تغطية جوانبه وازالة الزيادات.

- اثقبي العجين بالشوكة في أكثر من مكان، ثم استخدميه مباشرة.



لعمل الحشو :

- ارفعي مقلاة على النار الهادئة.

- سخّني الزيت ثم اضيفي البصل وقومي بتحمير.

- اضيفي رشة ملح وقومي بالتقليب.

- ضعي البروكلي والقرنبيط فوق العجين.

- اضيفي فوقهم البصل الذي قومتي بتحميرة.

- في صحن جانبي اخفقي البيض مع القشدة، الحليب، الملح، الفلفل والبقسماط المطحون.

- اخلطيهم جيداً بالمضرب اليدوي او الكهربائي حتى تمام التجانس.

- اضيفي خليط البيض على البصل والبروكلي.

- ادخلي القالب الفرن المسخن بالفعل من قبل على 180 درجة حتى تمام النضج (حوالي نصف ساعة)، ثم يتم تقديم الكيش السوري على الفور .