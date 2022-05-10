أكلات خليجية.. طريقة عمل كبسة لحم بنكهة البرتقال

تعتبر طريقة عمل كبسة لحم بنكهة البرتقال من أشهى وصفات كبسة اللحم الشهية، فهي تحتوي على كبسة لحم بنكهة البرتقال، وهي أحد الوصفات المقتبسة من المطبخ العربي، وسوف نقدم الطريقة بالتفصيل في السطور التالية.





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كبسة لحم بنكهة البرتقال، وهي من الأكلات الخليجية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، فهي لا تستغرق سوى ساعة ونص، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أفراد. لذا فهي ملائمة للعزومات والمناسبات الكبيرة .





طريقة عمل كبسة لحم بنكهة البرتقال



طريقة عمل كبسة لحم بنكهة البرتقال





مقادير طريقة كبسة لحم بنكهة البرتقال :

0.25 كوب زيت

2 حبّة بصل مفروم

1.5 ك لحم، قطع

330 غ صلصة

2 حبّة بندورة مفرومة

4 فص ثوم مهروس

3 كوب ماء مغلي

2 حبّة جزر، مبشور

بَشر برتقالة

3 عود قرفة

4 عود قرنفل

ملح و فلفل

500 غ أرز بسمتي

0.25 كوب زبيب

0.25 كوب شرائح لوز محمص



طريقة عمل كبسة لحم بنكهة البرتقال :

- اطهي البصل مع الزيت في قدر كبير على نار عالية حتى يصبح بني اللون.

- تخفف حدة النار و أضيفي قطع اللحم و الصلصة و المفرومة و الثوم، وقلبي لمدة 15 دقيقة.

- أضيفي الماء و الجزر و بَشر البرتقال و البهارات مع الملح و الفلفل، واجعلي النار متوسطة و غطي القدر ودعيه لمدة 35 دقيقة حتى يتم نضج اللحم.

- أزيلي اللحم و ضعيه جانبا، أضيفي الأرز إلى القدر، و اطهيه على نار هادئة لمدة 40 دقيقة والقدر مغطى.

- أزيلي القرفة و القرنفل و الهيل من المزيج.

- ضعي الأرز في طبق تقديم و فوقه قطع اللحم، وقومي بتزيين كبسة لحم بنكهة البرتقال بالزبيب و اللوز.