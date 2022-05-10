أكلات الصيف .. طريقة عمل جيلي الكركديه

يعد جيلي الكركديه من أكثر الاكلات الشهية التى يحبها الكبار والصغار فهو مهدئ للأعصاب ويخفض الضغط.

طريقة عمل جيلي الكركديه بخطوات ماجى حبيب لتتمكنى من تقديم أكلة صيفية لذيذة.

مقادير جيلي الكركديه

كركديه ماء

جيلاتين بودرة سادة

كريم شانتيه

للتزيين سكر

طريقة عمل جيلي الكركديه

* في وعاء به ماء على النار أغلى الكركديه جيدا ثم اطفى عليه

* أضيفى ماء الكركديه على بودرة الجيلاتين على النار وقلبيهم جيدا ثم أضيفى السكر حسب الرغبة

* أضيفى الماء البارد على الجيلي عند الحاجة ثم اسكبيه فى القالب وضعيه فى الثلاجه ليبرد

* زينى وجه الجيلى بالكريم شانتيه وقدمي جيلي الكركديه باردا.

