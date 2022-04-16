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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كمثرى وتفاح وموز.. فواكه تعالج فقر الدم

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبري ، استشاري السمنة والتغذية العلاجية ،بعض الفواكه التي تعالج فقر الدم.


 

علاج فقر الدم بالفواكه..

- الكمثرى

فاكهة غنية بالبوتاسيوم والألياف وفيتامين ج وغنية أيضا بالبيكتين وينصح بالإكثار من تناول الإجاص لعلاج فقر الدم ويفضل أكله قبل الطعام.


 

- التفاح :

فاكهة التفاح لها فوائد لا تعد ولا تحصى فهو يمد الطاقة الازمة للجسم وسريع الهضم ويحتوي على البوتاسيوم والحديد والفسفور والكالسيوم تناول 3 إلى 4 تفاحات في اليوم يساعد على علاج فقر الدم .


 

- التمر :

يحتوي على كنز من المعادن ويعتبر غذاء مهما في قائمة الطعام الغذائية ولا يجب الاستغناء عنه ، إذا كنت تعاني من فقر الدم تناول التمر على مدار اليوم فهو مفيد جدا وسهل الهضم .


 

- الكستناء :

الكستناء هي مصدر غني بالفيتامينات والكربوهيدارت والدهون الغير

مشبعة الصحية ينصح بتناولها مشوية أو مسلوقة لتقوية الدم والمناعة .


 

- التين المجفف :

يعالج الإمساك والاضطرابات الهضمية وقد تم ذكره في "القران الكريم" فهو غني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة إذا كنت تعاني من نقص في الدم اكثر من

تناول التين المجفف 7 حبات صباحا و 7 حبات مساءا يوميا .


 

- المشمش :

المشمش غني بالحديد والنحاس والكثير من المعادن المفيدة فهو حلو المذاق وطعمه

لذيذ يستهلك يوميا لتقوية الدم يمكن استعماله كمربى للأطفال الصغار أما الكبار فيشرب كعصير بمقدار كوبين في اليوم ولا ينصح بتناوله لمنيعانون من عسر الهضم .


 

- الموز :

الإكثار من تناول الموز يقوي الدم ويعالج فقر الدم يمكن تحضير عصير سريع للصغار والكبار لعلاج فقر الدم احضر نصف لتر حليب ، 2 حبات موز ، ملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي ، تضرب جميع المكونات في الخلاط ويشرب بمقدار كوبين الى ثلاث أكواب في اليوم هذا العصير ممتاز لفقر الدم كما أنه سهل التحضير .


 

- العنب :

تناول العنب صباحا على الريق يفيد في علاج فقر الدم .


 

- فول الصويا :

الصويا عنصر غذائي مهم كما أنها سهلة الهضم وتناسب مرضى السكري والمصابين بأمراض الكلي والروماتيزم تفيد النقرس والمصابين بتصلب الشرايين والضغط المرتفع تناول 6 ملاعق من فول الصويا يوميا يحمي من الإصابة بفقر الدم ويعالجه .


 

- اللوز :

تناول حفنة من اللوز يوميا يفيد في علاج فقر الدم كما أنه مفيد للحامل وصحة القلب ويقوي عمل الدماغ ويزيد في الذكاء ويعالج الضعف الجنسي .


 

- خميرة البيرة :

تناول خميرة البيرة بانتظام يعالج فقر الدم ويقوي المناعة ويسمن الجسم ويخلص من النحافة .


 

- الكرنب :

تناول الكرنب كحساء أو طازج يفيد فقر الدم فهو غني بمواد دسمة وبروتينات وأملاح معدنية وفيتامينات عديدة .


 

- صفار البيض البلدي :

يؤخذ صفار بيضة نيئة ويمزج مع حليب وملعقة من العسل يخلط المزيج جيدا ويشرب منه كوبين في اليوم ويستمر على تناول هذا المشروب لمدة15 يوم لعلاج فقر الدم .


 

- العسل الأسود :

يعتبر من العلاجات الفعالة لفقر الدم تناول ملعقة كبيرة منه قبل كل وجبة يوميا حتى الشفاء .


 

- عصير الشمندر :

الشمندر أو الباربا تضرب بضع حبات من الشمندر في الخلاط ويشرب من هذا العصير 3 أكواب في اليوم يوميا فهي جيدة جدا لتقوية الدم وعلاج فقر الدم مفيدة للكبار والصغار يمكن تناولها أيضا كسلطة .


 

- السبانخ :

تناول وجبة من السبانخ تعطي للجسم 20 فالمئة من احتياجات الجسم للحديد المداومة عليها يوميا سيخلصك من فقر الدم بإذن الله .


 

- الفول السوداني :

تناول حفنة كبيرة من الفول السوداني مفيد لعلاج فقر الدم بسبب غناه بعنصر الحديد .


 

- الحلبة :

تدق الحلبة وتخلط مع عسل ويتناول المصاب بفقر الدم ملعقتين من هذا الخليط يوميا .


 

-الزبيب :

يفيد القلب ويزيد في الذكاء ومن سرعة الحفض يستهلك بمقدار حفنةي وميا لعلاج فقر الدم.

-الرمان .

منها الكمثرى فواكه تعالج فقر الدم صحة القلب علاج فقر الدم فقر الدم

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