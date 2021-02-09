طريقة عمل الجيلي بقيمة غذائية عالية

فى فترات الحر الشديد نرغب فى تناول الاطعمة التى تشعرنا بالبرودة وترطب اجسامنا حتى نستطيع من مقاومة الحرارة ويعد الجيلي من ابرز هذه الوصفات .. ولكن كيف نعده بمذاق مميز وقيمة غذائية عالية؟
نقدم لكم طريقة عمل جيلي بالأرز باللبن وبودينج الجيلي بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير جيلى بالأرز باللبن
2 ظرف جيلى فراولة
كوب ماء ساخن
كوب أرز
لتر لبن
2 ملعقة كبيرة نشا
سكر
حسب الرغبة
جوز هند
التزيين
جوز هند
زبيب
طريقة تحضير جيلى بالأرز باللبن
* إسلقى الأرز فى الماء بحيث يكون لكل كوب أرز 4 كوب ماء ثم أضيفى الأرز المسلوق إلى اللبن على النار
* قومي بوضع السكر المذاب فى القليل من اللبن والسكر وإتركى الخليط حتى الغليان وأضيفى جوز الهند
* قلبى الجيلى فى الماء على النار جيدا ثم أضيفيه للأرز
* ضعي الخليط فى كاسات وإتركيه حتى يبرد تماما ويتماسك ويصبح مثلجا
* زينى الوجه بالزبيب وجوز الهند أو المكسرات " حسب الرغبة " ويقدم باردا .
مقادير بودينج الجيلى
المهلبية
لتر لبن
4 ملعقة كبيرة سكر
5 ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة فانيليا
الجيلي
باكو بوردة جيلى
2 كوب ماء التزيين
بسكوت سادة جوز هند
طريقة تحضير بودينج الجيلى
* المهلبية إخلطى مقادير المهلبية على النار
* ضعيها فى كاسات التقديم وإنتظرى لتبرد
طريقة عمل الجيلي
* اذيبى الجيلي على النار فى كوب من الماء الساخن وكوب من الماء الفاتر
* اسكبى الجيلى بعد أن يهدأ قليلًا على المهلبية وضعى طبقة من البسكوت وزينى الوجة بجوز الهند المبشور ويقدم