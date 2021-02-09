طريقة عمل الجيلي بقيمة غذائية عالية

* قلبى الجيلى فى الماء على النار جيدا ثم أضيفيه للأرز

* قلبى الجيلى فى الماء على النار جيدا ثم أضيفيه للأرز

* قومي بوضع السكر المذاب فى القليل من اللبن والسكر وإتركى الخليط حتى الغليان وأضيفى جوز الهند

* قومي بوضع السكر المذاب فى القليل من اللبن والسكر وإتركى الخليط حتى الغليان وأضيفى جوز الهند

أضيفى الأرز المسلوق إلى اللبن على النار

* إسلقى الأرز فى الماء بحيث يكون لكل كوب أرز 4 كوب ماء ثم

* إسلقى الأرز فى الماء بحيث يكون لكل كوب أرز 4 كوب ماء ثم أضيفى الأرز المسلوق إلى اللبن على النار

نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.

نقدم لكم طريقة عمل جيلي بالأرز باللبن وبودينج الجيلي بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.





مقادير بودينج الجيلى

المهلبية

لتر لبن

4 ملعقة كبيرة سكر

5 ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة فانيليا

الجيلي

باكو بوردة جيلى

2 كوب ماء التزيين

بسكوت سادة جوز هند

طريقة تحضير بودينج الجيلى

* المهلبية إخلطى مقادير المهلبية على النار





* ضعيها فى كاسات التقديم وإنتظرى لتبرد





طريقة عمل الجيلي





* اذيبى الجيلي على النار فى كوب من الماء الساخن وكوب من الماء الفاتر





* اسكبى الجيلى بعد أن يهدأ قليلًا على المهلبية وضعى طبقة من البسكوت وزينى الوجة بجوز الهند المبشور ويقدم



