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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سفرتك عندنا .. طريقة عمل كبسة الدجاج

طريقة عمل كبسة الدجاج
طريقة عمل كبسة الدجاج

في  شهر رمضان الكريم، تحتار الكثير من ربات المنازل والأمهات في اختيار الأصناف والأطباق التي تقدمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها في المنزل، فترغب دائما العديد منهن في تقيم الأصناف المتنوعة والغير تقليدية.

لذا نعرض لكم فيما يلي مجموعة من الأكلات التي يمكنك إعدادها وتقديمها على سفرتك في رمضان من مطبخ الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


مقادير كبسة الدجاج


( لعمل الدجاج )
٢دجاجة كبيرة مقطعة ٨ قطع  
٤ بصل مفروم 
فلفل ألوان مفروم ( واحدة من كل لون ) 
ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار مفروم 
٢ ملعقة كبيرة ثوم مفروم 
كوب بقدونس مفروم 
٣ ملعقة كبيرة صلصة طماطم 
زيت 
كاري 
كركم 
كمون 
بابريكا 
ملح
فلفل أسود 


( لعمل الأرز )
١٢ كوب أرز بسمتى ذهبي ( مغسول  ومنقوع لمدة نصف ساعة ومتصفى ) 
٢٤ كوب ماء مغلي
٣ ملعقة كبيرة بهارات كبسة
٣ عود قرفة خشب 
٣ لومي
كزبرة جافة 
قرفة بودر
لاورا بودر 
حبهان بودر 
رشة زعفران بودر 
ملح
فلفل أسود 
للتقديم : سلطة دقوس  - شوربة لسان عصفور - عصاير


طريقة تحضير كبسة الدجاج 


( لعمل الدجاج ) 
فى حلة ساخنة على النار نضع الزيت والبصل والثوم  ونقلب ثم نضيف الفلفل الألوان  والحار وصلصة الطماطم ونقلب جيدا ثم نضيف الدجاج والتوابل كلها والبقدونس ويقلب جيدا وبعد ذلك نضع الدجاجة جانبا وفى نفس الحلة نضع الارز وباقى كمية التوابل ونقلب ثم نضيف الماء المغلي ونضع عليه الدجاج ونتركها حتي تمام النضج ثم تقدم وصحتين وهنا.

 

كبسة الدجاج مقادير كبسة الدجاج طريقة تحضير كبسة الدجاج Food Groceries شهر رمضان

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