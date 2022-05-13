حلويات إيطالية.. طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة

تعتبر طريقة عمل البسكويت الإيطالي بالشوكولاتة من الوصفات الشهية والحلويات الشهيرة في إيطاليا، وتصلح هذه الوصفة للتقديم في المناسبات والعزائم بجانب الحلويات الرئيسية، وتتميز بكونها حلى سريع لا تحتاج الكثير من المقادير أو الوقت .



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل البسكويت الإيطالي بالشيكولاتة، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الإيطالي، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة يتضمنهم وقت الطهي، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 10 إلى 12 شخص .





طريقة عمل البسكويت الإيطالي بالشوكولاته



طريقة عمل البسكويت الإيطالي بالشوكولاته



مقادير البسكويت الإيطالي الشوكولاتة :

225 غ زبدة

½ ملعقة كبيرة سكر

½ ملعقة كبيرة سكر بودرة

2 حبة صفار بيض

1 حبة بيض

¼ ملعقة صغيرة فانيلا

350 غ طحين

رشة بيكينج باودر



طريقة عمل البسكويت الإيطالي بالشوكولاتة :

- في صحن نضع الزبدة، سكر البودرة، السكر العادي.

- نضرب معًا بالمضرب الكهربائي.

- يضاف صفار البيض والبيض الكامل مع استمرار الخلط.

- نضع الطحين، والفانيلا مع العجن حتى الحصول على قوام العجين المناسب.

- نشكل البسكوت حسب الرغبة، ثم نضعه في صينية مبطنة بورق الزبدة.

- ندخل الصينية الفرن لمدة 10 دقائق.

- نغمس البسكويت في الشوكولاتة وبعد أن تتماسك وتجمد يصبح البسكويت بالشوكولاتة جاهزًا للتقديم.