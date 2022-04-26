للعيد .. طريقة عمل بسكويت الشاي بالفانيليا

بسكويت الشاي بالفانيليا من الوصفات التي تبحث عنها السيدات خلال هذه الفترة لتجهيزها في المنزل لتحضيرات عيد الفطر 2022.

بسكويت الشاي بالفانيليا

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بسكويت الشاي بالفانيليا.

مقادير بسكويت الشاي بالفانيليا

2 ونصف كوب دقيق

نصف كوب نشا

كوب زبدة طرية

كوب سكر بودر

بيضه

2 ملعقة صغيرة سائل فانيليا

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة بشر برتقال

طريقة عمل بسكويت الشاي بالفانيليا

1- تضرب الزبدة مع السكر والفانيليا حتى يذوب السكر تماماً ويفتح اللون ويتحول الخليط لقوام كريمي ناعم.

2- تضاف البيضة وتخفق جيداً مع الزبدة والسكر.

3- تخلط كل المكونات الجافة معاً وتضاف على الخليط.

4- يتم الضرب حتى تمتزج المكونات تماماً وتتشكل عجينة.

5- تجمع العجينة باليد وتشكل على شكل قرص دائري. تفرد العجينة بالنشابة بين ورقتين خبز أو طبقتين من البلاستيك الشفاف حتى تصبح بسمك نصف سنتيميتر.

6- تقطع بأي قطاعات حسب الرغبة ومن الممكن عمل فتحات بالشوكة.

7- يرص البسكوت في صينية الخبز ويخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 160 حتى تحصل الأطراف على لون ذهبي فاتح جداً.

8- يترك البسكويت في الصينية حتى يبرد تماماً ثم يحفظ في علبة محكمة الغلق.