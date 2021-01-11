بالكاكاو والفانيليا.. وصفات متنوعة لـ طريقة عمل بسكويت الشاي

يعتبر بسكويت الشاي من الحلويات السهلة والخفيفة التي يفضل تناولها الكثيرون، وقدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصفات متنوعة لـ طريقة عمل بسكويت الشاي









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بسكويت الشاي بالفانيليا

المقادير

٢ كوب ونصف دقيق

نصف كوب نشا

كوب زبده طريه

كوب سكر بودر

بيضه

٢ ملعقة صغيرة سائل فانيليا

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح









بسكوت الشاي بالكاكاو

المقادير

٢ كوب دقيق

نصف كوب نشا

نصف كوب كاكاو خام

كوب زبده طريه

كوب سكر بودر

بيضه

٢ ملعقة صغيرة سائل فانيليا

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

نكهات للإضافة حسب الرغبة

بشر برتقال

بشر ليمون

قهوة سريعة الذوبان

توابل (قرفة- جنزبيل- جوزة الطيب- قرنفل)









طريقة تحضير بسكويت الشاي

تضرب الزبده مع السكر والفانيليا حتى يذوب السكر تمامًا ويفتح اللون ويتحول الخليط لقوام كريمي ناعم.

تضاف البيضه وتخفق جيدًا مع الزبده والسكر.

تخلط كل المكونات الجافة معًا وتضاف على الخليط وفي حالة أضافة أي إختيارات للنكهة تخلط مع المكونات الجافة.

يتم الضرب حتى تمتزج المكونات تمامًا وتتشكل عجينه.

تجمع العجينه باليد وتشكل على شكل قرص دائري.

تفرد العجينه بالنشابه بين ورقتين خبز أو طبقتين من البلاستيك الشفاف حتى تصبح بسمك نصف سنتيميتر.

تقطع بأي قطاعات حسب الرغبه ومن الممكن عمل فتحات بالشوكة.

يرص البسكوت في صينية الخبز ويخبز في فرن ساخن على درجة حرارة ١٦٠ حتى تحصل الأطراف على لون ذهبي فاتح جدًا.

يترك البسكويت في الصينيه حتى يبرد تمامًا ومن ثم يحفظ في علبه محكمة الغلق.









ملاحظات لنجاح العجينه:

- التأكد من جوده نوع الدقيق المستخدم حتى لا يطرد الزبده

- استخدام معايير دقيقة وقد استخدم لتعيير المكونات كوب عياري سعة ٢٤٠ مللي

- التأكد من أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفه

- نخل السكر البودر قبل الاستخدام للتخلص من اي تكتلات

- عدم إضافة اي دقيق لفرد الكاكاو

- عدم عجن العجينه مرة ثانيه وتجمع فقط

- في حالة ان العجينه تعرضت لحرارة زائده وأصبح العمل بها صعب تترك لتبرد في الثلاجة

- ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة بسكويت والأخرى في صينية الخبز

- ضرورة الخبز في فرن ساخن

- التحقق من درجة حرارة الخبز

- ترك البسكويت ليبرد تمامًا في صينية الخبز قبل نقله او حفطه



