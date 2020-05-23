حضري بسكوت الوردة سريعا بشكل يناسب العيد ..فيديو

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل بسكويت الوردة بشكل يناسب العيد وبمذاق لا يقاوم .
مقادير بسكويت الوردة
6 ملعقة كبيرة كاكاو
2 ملعقة صغيرة فانيليا
6 كوب دقيق منخول
2 كوب سكر ملعقة كبيرة بيكنج بودر نصف ملعقة صغيرة ملح
2 كوب زبدة لينة جدا
2 بيضة ماء أو لبن للعجن
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طريقة تحضير بسكويت الوردة
* في العجان تخلط الزبدة مع السكر حتى يصبح القوام كريميا
* ثم يضاف بيض وفانيليا
* ثم يضاف الدقيق وبيكنج بودر ويضاف لبن تدريجيا حتى يتجانس العجين
* يقسم العجين لجزئين جزء يضاف له كاكاو وجزء يترك بالفانيليا
* يشكل العجين كرات صغيرة ثم تدمج على شكل وردات
* تدخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة
* ثم تقدم بالهنا