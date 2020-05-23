AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حضري بسكوت الوردة سريعا بشكل يناسب العيد ..فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 05:03 ص
طريقة عمل بسكوت
طريقة عمل بسكوت
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل بسكويت الوردة بشكل يناسب العيد وبمذاق لا يقاوم .

مقادير بسكويت الوردة

6 ملعقة كبيرة كاكاو 
2 ملعقة صغيرة فانيليا 
6 كوب دقيق منخول 
2 كوب سكر ملعقة كبيرة بيكنج بودر نصف ملعقة صغيرة ملح 
2 كوب زبدة لينة جدا 
2 بيضة ماء أو لبن للعجن 

اقرأ أيضا :

طريقة تحضير بسكويت الوردة

* في العجان تخلط الزبدة مع السكر حتى يصبح القوام كريميا

* ثم يضاف بيض وفانيليا

* ثم يضاف الدقيق وبيكنج بودر ويضاف لبن تدريجيا حتى يتجانس العجين

* يقسم العجين لجزئين جزء يضاف له كاكاو وجزء يترك بالفانيليا

* يشكل العجين كرات صغيرة ثم تدمج على شكل وردات

* تدخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة

* ثم تقدم بالهنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل خلية نحل بالعسل بأسهل الخطوات

بعد تصدره التريند.. طريقة تحضير بسكويت الـ 10 دقائق

طريقة عمل بسكوت في 10 دقائق بطريقة احترافية

منها التمر والبندق.. طريقة عمل بسكوت بنكهات مختلفة.. فيديو

من غير ماكينة.. طريقة بسكويت العيد بالكيس مع الشيف توتا مراد

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بسكويت النشادر.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق محمد دياب على وفاته في فرصة تانية والبرنس

8 فوائد لتناول الحلبة .. تعرف عليها

اعتقال رئيس تحرير صحيفة مغربية بتهمة محاولة اغتصاب شاب

بعد شفائها من كورونا.. النائبة شيرين فراج تكشف تفاصيل إصابتها بالفيروس

5 أسباب تبعد باهر المحمدي عن الأهلي

بـ بنطلون مقطع.. نادية الجندى تطل على متابعيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر أكلات عيد الفطر .. 7 أضرار لتناول الرنجة

رولزرويس تطرح مجسما لسياراتها كولينان بسعر أغلى من الحقيقية .. صور

شاهد.. ظهور ديدان وحشرات بعد تنظيف الفاكهة بالملح| فيديو