حضري بسكوت الوردة سريعا بشكل يناسب العيد ..فيديو

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل بسكويت الوردة بشكل يناسب العيد وبمذاق لا يقاوم .





مقادير بسكويت الوردة





6 ملعقة كبيرة كاكاو

2 ملعقة صغيرة فانيليا

6 كوب دقيق منخول

2 كوب سكر ملعقة كبيرة بيكنج بودر نصف ملعقة صغيرة ملح

2 كوب زبدة لينة جدا

2 بيضة ماء أو لبن للعجن





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طريقة تحضير بسكويت الوردة





* في العجان تخلط الزبدة مع السكر حتى يصبح القوام كريميا





* ثم يضاف بيض وفانيليا





* ثم يضاف الدقيق وبيكنج بودر ويضاف لبن تدريجيا حتى يتجانس العجين





* يقسم العجين لجزئين جزء يضاف له كاكاو وجزء يترك بالفانيليا





* يشكل العجين كرات صغيرة ثم تدمج على شكل وردات





* تدخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة



