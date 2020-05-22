سهل ولذيذ.. طريقة عمل بسكويت جوز الهند للشيف أحمد عادل

يعد جوز الهند من المكسرات الهامة، والتى تمد الجسم بالعديد من الطاقة، ولها طعم مميز، ويمكن إضافتها للعديد من الأطعمة، وخاصة عند إضافتها للبسكويت تعطى له مذاقا لا يوصف:
ويقدم الشيف أحمد عادل لـ "صدى البلد" طريقة عمل بسكويت جوز الهند
مكونات بسكويت الجوز الهند
٥٢٥ جرام دقيق
٥٠ جرام جوز هند
٢٠٠ جرام زبده
٢ بيض
٢٥٠ جرام سكر بودر
فانيليا
٥ جرام بيكيج بودر
٥ جرام رائحه جوز هند
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طريقه عمل بسكويت جوز الهند
اولا نضع الزبدة مع السكر البودر فى العجان و نضرب جيدآ بالمضرب الكف حتى يفتح اللون
ثم نضع البيض بالتدريج مع الفانيليا مع رائحه جوز الهند
ثم نحضر بوله و نضع بيها الدقيق مع الجوز الهند و البيكينج بودر و نخلطهم جيدًا
ثم نضعهم فى العجان على السرعه الاولى حتى تتجانس المقادير
ترتاج العجينه ١٠ دقايق ثم تفرد و تقطع بالاشكال ،وتوضع فى فرن سخن على درجه حراره ١٧٠ لمده ٢٠ دقيقه