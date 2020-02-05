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مرأة

طريقة عمل بسكويت جوز الهند

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:31 ص
بسكويت جوز الهند
بسكويت جوز الهند
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نهى هجرس
يحتوى جوز الهند على العديد من الفوائد التى يحتاجها الجسم كما يمكن أضافتة للعديد من الأطعمة، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل البسكويت الصحى بجوز الهند.

مقادير
1 كوب كبير دقيق أبيض منخول
1/2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) بيكينج بودر
1 كوب كبير جوز هند مبشور
1 كوب كبير سكر
1 بيضة كبيرة في درجة حرارة الغرفة
1/2 كوب كبير زبدة مذابة


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خطوات التحضير
يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
في بولة كبيرة الحجم يخلط كلا من الدقيقالمنخول و البيكينج بودر و جوز الهند و السكر.
يضاف البيض و الزبدةالى مزيج الدقيق و تقلب المكونات باليد حتى تمام الإختلاط.
تدهن صينية فرن بالقليل من الزيت ثم نأخذ مقدار ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) من مزيج الدقيق و جوز الهند ثم نضعه في الصينية حتى الإنتهاء من الكمية.
توضع الصينية في الفرن لمدة 12 دقيقة

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