طريقة عمل بسكويت جوز الهند

يحتوى جوز الهند على العديد من الفوائد التى يحتاجها الجسم كما يمكن أضافتة للعديد من الأطعمة، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل البسكويت الصحى بجوز الهند.





مقادير

1 كوب كبير دقيق أبيض منخول

1/2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) بيكينج بودر

1 كوب كبير جوز هند مبشور

1 كوب كبير سكر

1 بيضة كبيرة في درجة حرارة الغرفة

1/2 كوب كبير زبدة مذابة









أقرأ أيضًا









خطوات التحضير

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في بولة كبيرة الحجم يخلط كلا من الدقيقالمنخول و البيكينج بودر و جوز الهند و السكر.

يضاف البيض و الزبدةالى مزيج الدقيق و تقلب المكونات باليد حتى تمام الإختلاط.

تدهن صينية فرن بالقليل من الزيت ثم نأخذ مقدار ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) من مزيج الدقيق و جوز الهند ثم نضعه في الصينية حتى الإنتهاء من الكمية.

توضع الصينية في الفرن لمدة 12 دقيقة



