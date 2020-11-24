يحمي من الأنيميا ويقوي العظام.. طريقة عمل بسكوت التمر بدون فرن

التمر يحمي من الأنيميا ويقوي العظام وله فوائد كثيرة اخري اكتشفها، قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل بسكويت التمر بدون استخدام الفرن، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك.

مقادير بسكويت التمر :

ربع كوب سميد ناعم

نصف كوب لبن بودر

٢ كوب تمر مفروم

٢ معلقه كبيره زبده سايحه

٢ معلقه كبيره قشطه

٤باكيت بسكويت شاي

كوب سمسم محمص

طريقه تحضير بسكويت التمر

في طاسه غير قابله للالتصاق ع النار يوضع اللبن البودر و السميد و يقلب حتي تأخذ اللون الذهبي

في بوله يوضع التمر و القشطه و الزبده و السميد واللبن البودر

تعجن كل المكونات مع بعض وتوضع

علي كيس تلاجه مفتوح ويدهن بالزبده ثم تفرد علي شكل مستطيل بسمك رقيق

يرص البسكويت بالعرض ثم تلف ويوضع طبقه تانيه وتالته

يقص التمر الزائد ويغلف الروول بالسمسم ثم يلف بالنايلون

يوضع في التلاجه لمدة ٦ ساعات

ثم يقطع و يقدم

فوائد التمر

يحتوي التمر المنقوع على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة لجسم الإنسان ويعالج بعض الأمراض مثل السعال المزمن، ويقوم أيضًا بتليين الأمعاء عند شربه على الريق، ويشفي من أوجاع الصدر، وهو مفيد للكلية أيضًا، ويساعد في التخلّص من الأمراض التي تصيبها.

لذا تعرف على فوائد التمر المنقوع:

من فوائد منقوع التمر للأطفال ما يلي :

•يخلّص من مشاكل الهضم لدى الأطفال، عن طريق دوره في زيادة ليونة الأمعاء، والقضاء على الإمساك وعسر الهضم؛ لاحتوائه على الألياف الغذائية، وذلك من خلال مزج ثلاث حباتٍ من التين المجفف في كوبٍ من الماء، وتناول المنقوع على الريق، كما يمكن مزج ثلاث حباتٍ من التين مع كوبٍ من الحليب والزبيب، وتناول المزيج على الريق، أو عن طريق شرب عصير التين والخوخ بتناول كوبٍ منه صباحًا على الريق.

•يقوي الدم، ويمنع الإصابة بفقره، بفضل احتوائه على نسبةٍ مرتفعةٍ من المعادن الأساسية أهمها الحديد.

• يقوي العظام، ويضمن النمو السليم للجسم؛ لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم.

•يزيد النشاط البدني، ويقوي القدرة على التحمل، ويقلّل التعب،عن طريق تنشيط الدورة الدموية؛ لاحتوائه على السكر.

•يقوي الجهاز المناعي، ويمنع تعرض الطفل للعديد من الأمراض المُزمنة والخطيرة؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين ج.

•يتخلّص من مشاكل نقص الوزن، حيث يزيد الوزن بشكلٍ آمنٍ وطبيعي.

•يقاوم الرشح والسعال، ومشاكل الأنف والحنجرة. يعالج مشاكل الجهاز التنفسي، والقصبات الهوائية.

•يعالج الربو، وبعض أمراض الصّدر الأخرى، كالتهاب الشعب الهوائية، وآلام الحلق.

•يتخلّص من مشاكل النحافة المفرطة لدى الأطفال، وذلك من خلال تناول كميةٍ مناسبةٍ منه يوميًا، أو من خلال نقع ست حبات من التين المجفف مع ثلاثين غرامًا من الزبيب في كميةٍ مناسبة من الماء، وترك المزيج ليلةً كاملة، وتناوله في اليوم التالي، وذلك بتناول الثمار وشرب الماء الخاص بالمنقوع.