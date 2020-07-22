طاح التمر.. السعودية تطلق غدا سوق التمور بمدينة السيح

أكملت بلدية الخرج بالمملكة العربية السعودية، استعداداتها لإطلاق سوق التمور بمدينة السيح بهوية جديدة غدًا، الخميس، وذلك تحت شعار "طاح التمر"، بمشاركة فاعلة من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج.

وحرصت الإدارات المختصة في البلدية على تجهيز سوق التمور الواقع في السوق المركزي بحي المنتزه بالسيح، بما يتماشى مع الجوانب الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين من مرتادي السوق.

















وتخصيص ساحة للمزادات تُنظف وتُعقم بشكل دائم، وتكثيف الأداء في المختبر الصحي لفحص التمور ليكون ركيزة اطمئنان للمستهلك، إذ وُضعت خطة متكاملة تتضمن تشديد الرقابة والكشف على المنتج، إضافة إلى الجولات الرقابية المتكررة للسوق.