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اقتصاد

اليوم.. آخر موعد لصرف رواتب العاملين بـ 9 جهات حكومية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:03 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تستكمل وزارة المالية  اليوم الأربعاء، عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة؛ لليوم الثاني علي التوالي، إذ من المخطط أن تصرف أجور 9 وزارات وهيئات تابعة ومستقلة.

وتشمل الوزارات التي ستصرف رواتبها اليوم الأربعاء، كلاً من "التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية"، والجهات التابعة لها.

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كما ستصرف عددًا من الجهات المستقلة وتشمل "الأزهر الشريف، رئاسة الوزراء، رئاسة الجمهورية"، باقي الجهات الأخرى.

وصرفت الوزارة أمس الثلاثاء، رواتب 9 جهات ضمن إجراءات عمليات تبكير صرف وراتب العاملين بالدولة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، بالإضافة لمواعيد صرف تلك الرواتب عن شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وكلفت وزارة المالية الجهات الحكومية المعنية بعمليات صرف الرواتب، بأن يتم إبلاغ موظفيهم بمواعيد الصرف حتي يتم تقليل الضغط علي ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لفروع البنوك ومنع انتشار وباء كورونا المستجد.

ومن المقرر صرف الرواتب لمدة 3 أيام بدأت من أمس الإثنين وحتي اليوم الأربعاء.

وتسعي وزارة المالية لصرف رواتب 65 وزارة وجهة مستقلة على مستوي الحكومة خلال الفترة المذكورة.
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