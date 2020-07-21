اليوم.. المالية تصرف رواتب 9 وزارات وهيئات حكومية قبل العيد

تستكمل وزارة المالية اليوم الثلاثاء، عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة؛ لليوم الثاني علي التوالي، إذ من المخطط أن تصرف أجور 9 وزارات و هيئات تابعة ومستقلة.





وتشمل الوزارات التي ستصرف رواتبها اليوم، كلا من " التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي " والجهات التابعة لها علي مستوي الجمهورية ودواوين عموم المحافظات والجامعات.





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كما ستصرف عددا من الجهات القضائية من بينها " القضاء والنيابة العامة و الادارية، هيئة قضايا و مجلس الدولة، الرقابة الادارية، المحكمة الدستورية العليا ، دار الافتاء المصرية، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، الرقابة المالية".





ومن المقرر صرف الرواتب لمدة 3 أيام بدأت من أمس الإثنين وحتي الأربعاء المقبل.





وصرفت الوزارة أمس الاثنين رواتب نحو35 جهة ووزارة، ضمن اجراءات اجراءات عمليات تبكير صرف وراتب العاملين بالدولة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، بالإضافة لمواعيد صرف تلك الرواتب عن شهري أغسطس و سبتمبر المقبلين.وكلفت وزارة المالية الجهات الحكومية المعنية بعمليات صرف الرواتب، بأن يتم ابلاغ موظفيهم بمواعيد الصرف حتي يتم تقليل الضغط علي ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لفروع البنوك ومنع انتشار وباء كورونا المستجد.وتسعي وزارة المالية لصرف رواتب 65 وزارة وجهة مستقلة على مستوي الحكومة خلال الفترة المذكورة.