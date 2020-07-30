ضع نواة التمر في شوربة اللحمة.. وشاهد ماذا يحدث

هناك العديد من خبايا الطبخ التي نغفل عن معرفتها ، وحان وقت معرفة احدي هذه الحيل في عيد الاضحي وسلق اللحمة.. وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء حيلة جديدة لم يعرفها الكثير وذلك من خلال وضع نواة التمر في ماء السلق للحمة









وقالت إن وضع نواة بلح أثناء تسوية وسلق اللحوم يعمل على الاسراع في مدة طهيها وتسويتها، مشيرة الي حقيقة المعلومة التي ظلت متداولة دون أي تفسير علمي لها، حيث اكدت ان تكوين نواة التمر تحتوي على عدة أحماض زيتيّة تساعد علي نضج اللحوم













ومن هذه الزيوت :





حمض الكابريك

حمض الكابرينيك

حامض اللوريك

حمض الميريستيك

حمض البالمتيك

حمض الأوليك









وأضافت أن التيبس الرمي أو التشمع الذي يحدث في الذبائح بعد عدة ساعات من ذبحها يجعل الوسط الخاص بها يتجه نحو الحامضية التي تعمل كمادة حافظة طبيعية بالاضافة الى دور ذلك الوسط الحامضي في تطرية أنسجة اللحوم وإكسابها ليونة ويجعلها أسرع في الطهي وذات طعم مستساغ.