تبحث كثير من النساء عن طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات لكى تتمكن من تقديمه لأفراد الأسرة فى عيد الفطر المبارك

تعد طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات من أكثر الوصفات الشهية لإعداد كحك العيد التى تبحث عنها النساء حيث أنها من أنواع الكحك المميزة التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ولكن يصعب على الكثير من النساء إعدادها فى المنازل حيث أن أقل وأبسط تفصيلة فى مكوناتها أو خطوات تحضيرها تؤثر بشكل كبير فى مذاق هذا النوع من الكحك لذا ترغب كثير من النساء فى معرفة طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات على يد أحد المحترفين أو خبراء الطهي.

كما أن تعلم المرأة لـ طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات فى المنزل يجعلها مميزة أمام ضيوفها خاصة أن هذا النوع من المخبوزات من الأصناف الصعبة التى لا تتقنها كثير من النساء وليس من السهل أن تقوم امرأة عادية بإعدادها فى المنزل .

هذا بالإضافة إلى أن تعلم طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات فى المنزل يجعل المرأة تتمكن من تقديم طعام شهي وصحي لأفراد أسرتها خالى من المواد الضارة.

نعرض لكم طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات من خلال وصفة الشيف منال العالم التى تتميز بتفاصيل عديدة تضمن تقديم الكحك بمذاق جيد .

مقادير الكحك الدايب :

3 أكواب دقيق

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرةهيل ناعم

نصف ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة ونصف صغيرة بيكنج باودر

كوب سمن سائلة دافئة

1/3 كوب زبادي

للتزين:

سكر بودرة

طريقة عمل الكحك الدايب