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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات

طريقة عمل الكحك الدايب
طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات

تبحث كثير من النساء عن طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات لكى تتمكن من تقديمه لأفراد الأسرة فى عيد الفطر المبارك 

تعد طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات من أكثر الوصفات الشهية لإعداد كحك العيد التى تبحث عنها النساء حيث أنها من أنواع الكحك المميزة التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ولكن يصعب على الكثير من النساء إعدادها فى المنازل حيث أن أقل وأبسط تفصيلة فى مكوناتها أو خطوات تحضيرها تؤثر بشكل كبير فى مذاق هذا النوع من الكحك لذا ترغب كثير من النساء فى معرفة طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات على يد أحد المحترفين أو خبراء الطهي.

كما أن تعلم المرأة لـ طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات فى المنزل يجعلها مميزة أمام ضيوفها خاصة أن هذا النوع من المخبوزات من الأصناف الصعبة التى لا تتقنها كثير من النساء وليس من السهل أن تقوم امرأة عادية بإعدادها فى المنزل .

هذا بالإضافة إلى أن تعلم طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات فى المنزل يجعل المرأة تتمكن من تقديم طعام شهي وصحي لأفراد أسرتها خالى من المواد الضارة.

نعرض لكم طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات من خلال وصفة الشيف منال العالم التى تتميز بتفاصيل عديدة تضمن تقديم الكحك بمذاق جيد .

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مقادير الكحك الدايب :

3 أكواب دقيق

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرةهيل ناعم

نصف ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة ونصف صغيرة بيكنج باودر

كوب سمن سائلة دافئة

1/3 كوب زبادي 

للتزين:

سكر بودرة

طريقة عمل الكحك الدايب

  •  في العجان الكهربائي ضعي الدقيق مع البيكنج باودروالزبادي والسمن والملح والقرفة والسمسم والهيل واخفقيهم على سرعة متوسطة إلى أن تتجانس العجينة تماما واتركيها ترتاح ١٠ دقائق.
  • ضعي ثلث كمية العجينة على قطعة من ورق الزبدة ثم ضعي قطعة ثانية من ورق الزبدة على العجينة وافرديها بالنشابة على الرخامة ثم شكليها بأدوات تزيين وتقطيع الكحك
  • جهزي صواني قصيرة الحافة وبطنيها بـ ورق الزبدة ثم رصى الكحك فيها وادخليه فرن على درجة 180 حتى يصبح لونه ذهبي فاتح ثم اخرجيه من الفرن ورشي عليه السكر البودرة.
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