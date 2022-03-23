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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق.. تعرفي عليها

صدى البلد

إذا كنت ِتحاولين تقديم أكلات سهلة وبسيطة تقدم لك اليوم طريقة عمل بسكويت العشر دقائق. 

مقادير  بسكويت العشر دقائق

كوب ونصف من الدقيق
نصف كوب من الزيت النباتي
نصف كوب سكر ناعم
ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
1 بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة من الحليب (اللبن )
ملعقة صغيرة كاكاو خام
لتزيين الوجه
سكر ابيض ناعم

طريقة العمل  

داخل بولة قومي باضافة البيضة والفانيليا والسكر وقومي بخلطها حتى يختفي السكر ويمتزج جيدا ثم قومي باضافة الزيت وخلطه مع باقي المكونات.

الخطوة الأخرى اضافة الملح والبيكنج بودر على الدقيق وخلطهما وسكبهما على الخليط السائل المختلط وخلطها جيدا حتي يصبح عجينة .

قومي بتقسيم العجين إلى جزءين وقومي باضافة الحليب والكاكاو وخلطهما جيدا وقومي بعدها بتشكيل العجينة إلى كرات او حسب الشكل المفضل وقومي بغمسها داخل السكر الابيض الناعم لتغطيتها تماما بالسكر ورصها علي صواني بورقة زبدة .

قومي بادخالها إلى فرن ساخن علي درجة حرارة 170علي الشبكة حتي ياخذ لونا ذهبيا من الارضية لون اشقر بسيط وتصبح جاهزة وبالهنا والعافية.

ملاحظات لنجاح بسكويت العشر دقائق

استخدام دقيق منخول ومتعدد الاستخدامات او خاص بالحلويات .
يمكنك تقسيم العجنة للون بني وابيض او ابيض فقط او بني فقط.
مكوناتك كلها بدرجة حرارة المطبخ.
يمكنك استبدال الزيت بالزبدة لو متوفرة.
السكر يجب ان يكون ابيض وناعما لسهولة اذابته مع باقي المكونات .

طبقة السكر الابيض الخارجية للبسكويت تعمل علي اعطائه قرمشة حلوة جدا.
قومي بالاحتفاظ به داخل علب مغلقة جيدا وداخل مكان جاف .

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