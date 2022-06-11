زيادة سعرية جديدة لـ ميتسوبيشي إكليبس كروس

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلية المصرية، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرازاتها بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، بالإضافة إلى زيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022

وجاء وكيل شركة ميتسوبيشي ليرفع أسعار السيارة إكليبس كروس موديل 2022 والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات داخل السوق المحلية، بزيادة سعرية بلغت 48 ألف جنيه.

ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022

وتستمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيبو، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة إكليبس كروس موديل 2022، من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، وتتسارع من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية.

ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022، بمصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط 18 بوصة، وسبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، ومرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء.

وتضم السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022، عددا من وسائل الأمان والحماية أهمها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق AB، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ومساعدة عند صعود المرتفعات HAC، ونظام التحكم في الجر، وخاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات.

ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022

وتاتى اسعار السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022 الجديدة

- فئة INSPORT GLX 2022 بسعر 520 ألف جنيه بدلا من 472 ألف جنيه.

- فئة INSPIRE GLS 2022 بسعر 570 ألف جنيه بدلا من 522 ألف جنيه.

- فئة INSTYLE GLS 2022 بسعر 610 آلاف جنيه بدلا من 562 ألف جنيه.

- فئة INFINITY GLS 2022 بسعر 650 ألف جنيه بدلا من 602 ألف جنيه.