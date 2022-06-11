زيادة جديدة فى أسعار ميتسوبيشي إكسباندر

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتهم بسبب، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الاسواق العالمية، بالاضافة الى زيادة أسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022

وجاء وكيل شركة ميتسوبيشي ليرفع اسعار السيارة إكسباندر موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض من عائلة الـ MPV داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت 32 الف جنيه .

ومن المعروف ان السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 104 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 4 سرعات، تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022

و تتسارع السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 13.8 ثانية ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 5 لترات وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة .

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 ، بطول كلي يبلغ 4475 مم، وبعرض يبلغ 1750 مم، و 1695 مم للارتفاع .

السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022

وتضم ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 ، جنوط قياسها 16 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي وترفيهي من 4 مكبرات صوتية، ومكيف هواء، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022

اما عن الاسعار الجديدة لميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022

- فئة Midline بسعر 408.990 جنيه بدلا من 377.000 جنيه .

- فئة Highline بسعر 434.000 جنيه بدلا من 402.000 جنيه .