الرئيس السيسي: نرحب بإعلان الأمم المتحدة لتمديد اتفاق الهدنة في اليمن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى لمصر والعالم العربي أكمله، مشددا على دعم مصر لجميع الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن، وفقا لمرجعيات الحوار الوطني اليمني.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع ئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، أن مصر ترحب بإعلان الأمم المتحدة الخاص بتمديد اتفاق الهدنة في اليمن، مشيدا بجهود الحكومة اليمنية في احترام التزاماتها وفقا للاتفاق.

وتابع: “ندعو جميع الأطراف للتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، لما يمثله ذلك من تطور إيجابي يمكن عليه إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن”.

وأشار إلى استجابة مصر للأمم المتحدة لتيسير رحلات طيران مباشرة بين مطاري القاهرة وصنعاء، وذلك تأكيدا على حرص مصر التخفيف عن معاناة الشعب اليمني وتقليل العبء.