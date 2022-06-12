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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لإتجارهما فى النقد الأجنبي بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بعابدين.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بملابساتها.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين يحملان جنسية إحدى الدول)  حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين.. وبحوزتهما (مبالغ مالية – عملات "أجنبية – محلية").

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

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