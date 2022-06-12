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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النجمة الذهبية.. رزان مغربي تمدح نوال الزغبي في أحدث ظهور لهما

صدى البلد

حرصت الفنانة رزان مغربي ، على مشاركة متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رزان مغربي  في الصورة بصحبة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي،وكتبت لها معلقة من خلال صورتهما:"مع النجمة الذهبية حقًا يا لها من سيدة من الداخل إلى الخارج نوالك المباركة بالجمال الراقي والتواضع المحاط بالحب من العائلة والأصدقاء والمعجبين ومبارك بالجمال الداخلي والنجاح أتمنى لك كل التوفيق يا حبيبي لقد استمتعت كثيرا".

 

يذكر أن رزان مغربي ، شاركت في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه من قبل وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

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