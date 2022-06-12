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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اصطدام أتوبيس سياحي بجبل بمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء وإصابة 24 راكبا.. تفاصيل

الاتوبيس حادث اصطدام
الاتوبيس حادث اصطدام

شهدت ملفات الموت الواقعة قبل مدينة ابوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء حادث مروع حيث اصطدم أتوبيس ينقل الركاب بأحد الجبال الواقعة علي جانب الطريق.


تلقي اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من قسم شرطة ابوزنيمة يفيد اصطدام اتوبيس سياحي تابع لشركة حورس للنقل البري يحمل ارقام وحروف ( ع. ي .ق 7398  ) بأحد الجبال الصغيرة الموجودة علي جانب طريق ملفات ابوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وتبين أن الأتوبيس كان متجها من محافظة الغربية إلي محافظة جنوب سيناء ويحمل عددا من الركاب المصريين.


جري الدفع ب10 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء وجري نقل المصابين إلي مستشفي أبورديس العام وجري نقل عدد من المصابين إلي مستشفي شرم الشيخ الدولي لخطورة حالتهم، وأسفر الحادث عن إصابة 24 راكبا بياناتهم كالتالي:
１- مصطفي صلاح الدين محمد القليوبية.
２- حمدان ابراهيم سيد احمد الغربية.
３- ياسر احمد سعد جنوب سيناء.
４- وليد حسن محمود القليوبية.
５- خديجة الحسيني سيد طنطا.
６- الحسيني سيد سعد طنطا.
７- زكي عادل زكي طنطا.
８- محمد زينهم الموافي طنطا.
９- اسماء الزغبي حسين الغربية.
１０- ناجي محمود علي المحلة.
１１- سيد احمد محمد عباس المحلة.
１２- ايمان محمد ابو يوسف الغربية.
１３- هاني حمدي دياب المحلة.
１４- حفصة محمد كمال المحلة.
１５- مالك محمد اسماعيل المحلة.
１６- ياسين حسين السيد المحلة.
１７- حمزة إبراهيم صالح المحلة.
１８- مازن محمد داوود المحلة.
１９- سعيد ابراهيم سعيد المنوفية.
２０- ايمن عبد الله سعد القليوبية.
２１- فؤاد السيد عبد السلام المحلة.
２２- محمود محمد فاروق القاهرة.
２３- ابراهيم عبد النبي سلمان المحلة.
２４- سارة محمد كمال الغربية.
 

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء إنه جري نقل الحالات المصابة إلي مستشفي أبورديس العام، بينما جري نقل 5 حالات إلي مستشفي شرم الشيخ الدولي، موضحا أن معظم الإصابات عبارة عن سحجات وكدمات وكسور متفرقة، بالإضافة إلي جروح سطحية وقطعية.


أخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكشفت المعاينة الأولي لحادث الاتوبيس عن انفجار في أحد الإطارات الأمامية مما أدي إلي اختلال عجلة القيادة في يد السائقين واصطدم بالجبل.


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حادث الاتوبيس

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ملفات ابو زنيمة اصطدام اتوبيس سياحي “تفاصيل

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