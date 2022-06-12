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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الحرارة ..تخصيص أتوبيس مجاني لنقل الطلاب للجان في الوادي الجديد

كمال ابراهيم
كمال ابراهيم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد برئاسة كمال إبراهيم رئيس المركز عن تدشين أوتوبيس نقل الركاب الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة لخدمة طلاب الدبلومات الفنية كوسيلة انتقال آمنة من ميدان الشاشة تمام الساعة ٨.٣٠ صباحاً إلي مقار المدارس المنعقد بها الامتحانات والعودة بهم مرة أخرى إلي ميدان الشاشة في تمام الساعة ١١ صباحاً وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأحد وذلك فى إطار تخفيف العبء على أولياء الأمور وأبنائهم الطلبة نظراً للإرتفاع الشديد في درجات الحرارة تلك الفترة.

يأتي ذلك تزامنا مع قرار اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادى الجديد برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد الأيام القادمة، وذلك بكافة القطاعات بالمحافظة وخاصة الوحدات المحلية والمستشفيات على مستوى المحافظة.

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وجه المحافظ بتشكيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز على مدار الساعة، لتلقي البلاغات والطوارئ والتعامل الفوري معها، والجاهزية التامة بأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات ، مهيبا بالمواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فترة الظهيرة، وتخفيف أحمال الكهرباء وعدم وضع أسطوانات الغاز.

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